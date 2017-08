Los problemas de la EPS siguen intactos: usuarios de Medimás en Cartagena

A pesar de que llegaron esperanzados en encontrar una mejor atención, los usuarios de la antigua Cafésalud en Cartagena reportan que han tenido los mismos problemas en el primer día del nuevo operador Medimás. Lo único que ha cambiado en la sede de la avenida del Lago en Cartagena es la papelería, que ya lleva el nuevo logo. El letrero sigue siendo el mismo de Cafesalud, y los usuarios afirman que tienen las mismas quejas.

"Lo único distinto es que me atendieron un poco más rápido, pero me remitieron a otro lugar y no sé si por fin me atenderán o pasará como siempre, que me dirán que no hay contrato", afirmó Lorena Díaz, una de las primeras pacientes atendidas.

"Llegue y me dijeron que todavía no tienen especialistas, que aún no hay contrato para remitirme. Se supone que en julio harían el empalme y hoy empezaría todo a funcionar, pero nos mintieron", señaló Alberto Andrade, otro de los pacientes.

En Cartagena, más de 53.200 usuarios de Cafesalud pasaron a ser atendidos por Medimás.