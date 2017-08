Expertos consideran prudente revisar edificios en Cartagena, pero sin generar pánico

Ante la alerta que hay en la ciudad por la supuesta demolición del edificio Portales de Blas de Lezo I, el experto ingeniero Jorge Rocha, dijo que lo prudente es revisar con estudios técnicos, pero que no siempre la conclusión será demoler. "Desde el punto de vista estructural es prodente hacer la revisión para ver si cumple o no. Darle la posibilidad al constructor que tenga la certeza de que lo que hicieron es estable y no hay peligro", dijo Rocha.

Agregó que "hay que hacer estudios de suelo, excavaciones, radiografías para ver el tema del hierro y demás. Tan pronto se tenga se procede a diseñar el edificio como debe ser, luego va y se compara con lo que se encontró y si no cumple o se demuele o se refuerza"

Finalmente, acompañó la posibilidad de desalojar, pero solo para hacer los estudios, "en este momento que existe el miedo de que no tenga las condiciones y pueda colapsar, lo más prudente es que lo desalojaran para hacer los estudios pertinentes con toda tranquilidad. También es prudente revisar todas las edificaciones, y no entrar en una especie de temor por demoliciones masivas".