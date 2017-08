Somos víctimas de los Quiroz y de las notarías: residentes de Portales de Blas de Lezo I

Caracol Radio visitó el edificio Portales de Blas de Lezo I, construido por Wilfran Quiroz, el mismo constructor del Portales de Blas de Lezo II, cuyo colapso dejó 21 obreros fallecidos. El superintendente de notariado y registro, Jairo Mesa, advirtió que dicha edificación también fue construida con permisos falsos, y que deje revocársele el registro y ser demolido.

Los residentes de la edificación se declaran preocupados por la situación, pues no tienen ni siquiera un año de esta habitándolo, y no tienen a donde ir. Además, apenas están empezando a pagar los millonarios créditos con los que adquirieron los inmuebles. Ellos se declaran víctimas de Wilfran Quiroz.

“Con preocupación recibimos su declaración, pero el Superintendente no tiene en cuenta que tenía que vigilar que las notarías no expidieran unas escrituras con licencias falsas. Somos unas víctimas. El Superintendente no puede salir dando estas declaraciones diciendo que esta construcción es ilegal y que nos va a cancelar estos folios de matrícula, y diciendo que nosotros somos los que cometimos los delitos, cuando nosotros hicimos todo legal. El delito lo cometieron en las notarías, en las oficinas de registro”, afirmó una de las residentes.

“Los bancos también tienen responsabilidad porque ellos, para darnos los créditos, enviaron peritos que dijeron que todo estaba bien. No podemos salir de aquí sin saber para dónde vamos. No están tomando en cuenta el drama que estamos pasando nosotros”, argumentó otra propietaria. Los residentes anunciaron que interpondrán medidas legales correspondientes para que se les garanticen sus derechos.