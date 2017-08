Hoy inician formalmente las sanciones económicas del Código de la Polícia

Entre los casos que generan mayores molestias en la comunidad y por los cuales han solicitado la presencia de las autoridades son el exceso de ruido y la intolerancia. El coronel William González se refirió a este tema.

“Desafortunadamente la intolerancia, las riñas, y el exceso del ruido en algunos sectores son las causas que ocasionaron mayor número de observaciones que hasta ayer eran pedagógicas. El respetar los derechos de las personas e intentar mejorar la convivencia en los sectores de la ciudad es lo que se intenta al poner en vigencia el código”.

Faltas como el exceso del ruido, consumir bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas en vía pública, portar armas blancas, realizar necesidades fisiológicas en las calles y el no recoger el excremento de las mascotas podrían incurrir en sanciones que van desde 92.000 hasta 736.000 pesos.

Sandra Alarcon patrullera de la policía nacional encargada del área de capacitación del código de la policía, resaltó la importancia de que los ciudadanos conozcan muy bien el código y que quienes realizan los comparendos son los uniformados pero quien hace efectivo el cobro de estos es el inspector de policía.

“Una vez se le sea impuesto el comparendo al ciudadano, este tiene tres días para dirigirse antes la autoridad, en este caso el inspector, quien se encargará de hacer efectiva, ya sea como una multa económica o una sanción pedagógica. No todas las multas se van a cobrar, pues lo que busca el código es educar al ciudadano para que se eviten estos comportamientos”, afirma la patrullera.

El código de la policía contempla cuatro tipos de sanciones y mientras la falta sea más grave, se incrementa la sanción económica.

“En caso de ser sanción pedagógica, el inspector le dará la dirección del lugar donde debe cumplir con esta y si es sanción económica se le dará un número de cuenta donde debe consignar el monto. Si pasa un mes y no ha hecho la consignación, será reportado en el boletín fiscal que maneja la contraloría y empezaran los interés por mora, si pasan cuatro meses empezará un cobro coactivo, en el que se realizaran secuestros de bienes y embargos y si pasan seis meses más tienen consecuencias más drásticas, como el no poder contratar con el estado, no se le permitirá el porte de armas, no podrán ingresar, en el caso de los jóvenes, a las instituciones de Fuerza Pública como la policía y El Ejército y tampoco podrá obtener o renovar el registro mercantil”, agregó.

En el caso del ruido, los agentes de la policía deben realizar un llamado de atención como primera medida, de no ser acatado se le impondrá automáticamente el comparendo que en este casi es de tipo 3 y tiene un costo de 475.000 pesos, los cuales si se pagan en los primer cinco días tendrá un descuento del 50%.

La patrullera agregó que durante este primer año las multas tendrán un 25% de descuento si se realiza un programa académico. En caso de que los ciudadanos comentan nuevamente la misma infracción la multa aumentará en un 50%.