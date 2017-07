Por problemas técnicos en un avión de Avianca se cancelaron cuatro vuelos en la ruta Manizales - Bogotá

Por fallas técnicas en un avión ATR-72 de Avianca, quedaron cancelados los vuelos 9826 y 9815 que esa aerolínea tenía programados para hoy en la mañana en la ruta entre Bogotá y Manizales.

De acuerdo con el administrador del Aeropuerto La Nubia de Manizales, Reinerio Cuartas, el primer vuelo salía de Bogotá alrededor de las 6:00 con rumbo a Manizales y el segundo antes de las 11:00 a.m. Esta misma aeronave cubría también los vuelos de regreso a Bogotá, los cuales también quedan cancelados.

Cuartas explicó que la cancelación de los vuelos afecta a 240 pasajeros, los cuales tendrán que cumplir sus itinerarios de por un aeropuerto alterno, que para el caso de Manizales habitualmente es el Matecaña de Pereira. Posteriormente serán trasladados en bus ya sea para abordar en la capital de Risaralda o llegar desde la vecina ciudad finalmente a Manizales.

Quienes tenían su viaje en el vuelo 9826 debían salir de Manizales entre las 7:30 y 8:00 a.m. rumbo a Bogotá, mientras que los del segundo vuelo debían despegar de suelo manizaleño cerca de las 11:00 a.m. Ahora por los problemas técnicos y las cancelaciones deben viajar a las 11:00 a.m. y 3:00 p.m. respectivamente, por el aeropuerto pereirano.

Avianca en repetidas ocasiones ha cancelado vuelos a Manizales por problemas técnicos. Esto se debe a que cuando a una aeronave le surge un reporte de falla por mínima que sea, no se puede desarrollar el itinerario. Pues en aviación deben estar todas las garantías de seguridad dadas para emprender un vuelo, de lo contrario el avión deberá permanecer en tierra.

Fuentes en la aerolínea informaron a Caracol Radio que Avianca tiene una flota pequeña de este tipo de aviones (16 aviones) que son los únicos con los que pueden operar a Manizales, por lo que cuando hay una falla, deben cancelar los vuelos y se les dificulta remplazarlos con otro avión.

Años atrás cuando a esta capital llegaban los aviones Focker, en ocasiones si se podían reemplazar, ya que la flotilla era más amplia.

Los aviones ATR -72 son los que Avianca adquirió en 2013 para cubrir vuelos cortos a ciudades con pistas muy pequeñas. Estas aeronaves están a la vanguardia de los mejores y más grandes del mundo. Su sistema de navegación es exactamente igual al de los últimos Airbus como A-380. Tiene la misma tecnología de los Jets y se caracteriza por su economía en el consumo de combustible.