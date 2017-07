Venezolanos en Cartagena se manifestarán en la Torre del Reloj

La comunidad de ciudadanos venezolanos residentes en Cartagena anunció que preparan una movilización contra la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Los venezolanos en Cartagena, liderados por Voluntad Popular y la Mesa de Unidad Democrática MUD en sus capítulos radicados en La Heroica, se manifestarán a las cuatro de la tarde de este domingo en la Torre del Reloj.

“El 16 de julio le dijimos claramente a Maduro que no queremos su Asamblea Nacional Constituyente, pero su objetivo no es de bien para el país, su objetivo es instaurar una dictadura, y nuestra opinión como venezolanos no fue tomada en cuenta, y va a imponer la Asamblea. Estamos ratificando la posición manifestada el 16 de julio, en contra de la Asamblea Nacional Constituyente”, señaló a Caracol Radio Álvaro Vegas, presidente de la fundación “Un solo pueblo” y coordinador de Voluntad Popular y la MUD en Cartagena.

“Como venezolanos en el exterior, es una burla lo que Nicolás Maduro está haciendo con la constituyente, porque le hemos dicho por varias vías que no queremos su Asamblea, pero su idea no es de salvar a Venezuela, sino acabar la vida democrática de Venezuela”, acotó Vegas.