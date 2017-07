La Popa como bosque de paz es un programa bandera: Londoño Zurek

Antes de terminar su primer encargo en la Alcaldía de Cartagena, Sergio Londoño Zurek afirmó que la solución a la problemática del cerro de La Popa era convertirlo en un bosque de paz.

En cuanto a ese proyecto, Londoño, durante su regreso a la alcaldía, dijo que desde la Agencia Presidencial de Cooperación se había adoptado como programa bandera, “y hoy lo retomo desde la Alcaldía”.

“El equipo de APC Colombia y el de la Alcaldía se han venido reunido para identificar la problemática de la Popa para después hacer un proyecto de socialización con las comunidades”, sostuvo el alcalde (e).

“En su momento, le pedí al alcalde Duque que no comunicara nada de este proyecto hasta tener la certeza de cómo sería este. El Distrito no conocía la titularidad de los predios y se trabaja en la evaluación para saber quiénes son los propietarios, que estaba bien o no. En esto nos hemos concentrado en este mes y medio, en una expresa orden al Secretario de Planeación le pido que retome cuanto antes este proyecto”, afirmó Londoño.

Convertir el cerro de La Popa en un bosque de paz fue una de las recomendaciones que le hizo Londoño Zurek a Manolo Duque, cuando el último volvió a la alcaldía a mediados de junio.