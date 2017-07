Nombramiento de docentes no depende directamente de nosotros: Sec. Educación de Bolívar

El secretario de Educación de Bolívar, Óscar Marín Villalba, dijo en reunión sostenida con la comunidad de la institución educativa María Eugenia Velandia, del municipio de Arjona, que el nombramiento de docentes no depende directamente de la Secretaría de Educación y que actualmente se adelanta con los directivos de las escuelas oficiales del departamento un ejercicio en el aplicativo Matriz Necesidad Docente 'GABO', para determinar cuántos maestros hacen falta en realidad, de acuerdo a la capacidad instalada en cada establecimiento.

Sin embargo, el funcionario se comprometió en revisar las cargas académicas de los colegios de Turbaco, Arjona, Maríalabaja y Malagana, para saber si se pueden reubicar algunos docentes de áreas específicas requeridas. La institución educativa María Eugenia Velandia se encuentra ubicada en uno de los sectores más deprimidos del vecino municipio de Arjona.

“Entendemos la necesidad por la falta de docentes en el plantel, también aprovechamos para explicarles que actualmente el nombramiento no depende directamente de nosotros y esperamos que termine el estudio que actualmente adelantamos con el Ministerio de Educación en la plataforma 'GABO', para que el Ministerio viabilice en la planta más de 200 docentes que nos hacen falta”, puntualizó, Marín Villalba.

La primera autoridad educativa de los bolivarenses, aprovechó el escenario para hacer un llamado enérgico a los rectores que hasta la fecha no han diligenciado la plataforma, para que en el menor tiempo posible lo hagan, “tenemos unos rectores juiciosos que han hecho la tarea, pero el 30% de nuestros directivos aún no contribuyen con el ejercicio”, puntualizó.

“Primero me llevo una información que no teníamos y sobre todo me alegra que los estudiantes de 11º hayan tenido acceso a la misma, me llevo también la convicción de la labor que venimos haciendo, labor que merece todo el apoyo de la educación, yo creo que el único camino que lleva a una vida digna es la formación y más en el barrio donde estamos ubicados en el municipio de Arjona”, precisó el padre Lauro Negri, rector de la institución educativa María Eugenia Velandia.

Por su parte, Deisy Paola González Sierra personera estudiantil del plantel, indicó que desde el mes de abril vienen sufriendo por la falta de docentes en la institución, “venimos para que el secretario nos apoye, realmente estamos necesitando y estamos muy inquietos con la situación”, dijo la personera.

La Secretaria de Educación de Bolívar ha reubicado hasta la fecha 9 de los 24 maestros requeridos por la institución educativa María Eugenia Velandia y confía que en los próximos días se reubiquen más de 6 docentes más de acuerdo a las proyecciones.