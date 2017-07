Personas que trabajaron recogiendo firmas para Ordoñez denuncian que no les pagaron lo prometido

Son 21 personas que trabajaron esta semana en Bucaramanga recogiendo firmas para la candidatura a la presidencia del ex procurador Alejandro Ordoñez, quienes están denunciando que les incumplieron lo prometido.

Cesar Mosquera uno de los trabajadores aseguró que les prometieron 50 mil el día más almuerzo, pero cuando fueron a cobrar les dijeron que no les pagaban.

Al respecto, Alberto Rodríguez coordinador departamental de la campaña indicó que esta no cuenta con recursos para contratar gente y todo se habría tratado de un mal entendido.

“Estuvimos en el Centro Cultural del Oriente y llegó gente a colaborarnos pero no fue contratada porque esta campaña no cuenta con recursos, eso se hizo de manera voluntaria, entonces no sabemos que está cobrando esta persona”.