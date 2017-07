“Rectificación sobre la noticia titulada “¿Quien estaría detrás del desfalco de recursos de los adultos mayores?”

Sobre la noticia titulada “¿Quien estaría detrás del desfalco de recursos de los adultos mayores?”,Caracol Radio se permite rectificar que el abogado Juan David Gonzalez Echeverry identificado con cédula de ciudadanía No. 10.009.228, que fue mencionado en esta noticia en calidad de Secretario Jurídico de la Alcaldía 2012-2015 de Enrique Vasquez, laboró en dicha Alcaldía hasta el 31 de mayo de 2012 y a la fecha no está investigado por la Contraloría Municipal de Pereira por el desfalco en los recursos de los adultos mayores divulgado en la presente noticia, lo anterior consta en documento No. 20172100020071 del 06-06-2017 expedido por la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, el cual fue allegado a Caracol Radio por el señor Gonzalez Echeverry.

La presente rectificación se hace en cumplimiento de la Sentencia de Primera Instancia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira – Risaralda, de fecha 5 de julio de 2017, con número de Radicación 66001-33-33-003-2017-00202-00”.