Los ex combatientes de las Farc cambiaron las armas por celulares para superar la rutina

Ha pasado un mes desde que Emerson no siente los casi cuatro kilos que pesaba su fusil.

Sus manos ya empuñan un aparato que siente casi tan poderoso: el celular, aparato con el que se sale de la abrumadora rutina del campamento en Llanogrande-Chimiadó, a una hora de Dabeiba (Antioquia).

"Era prohibido tener los celulares pero después de que ordenaron levantarnos a las 6:00 (luego de la dejación de armas), nos permitieron tenerlos, vieron que era bobada prohibirnos ese medio de comunicación con la familia. es un entretenimiento", contó.

En todo lo alto de las montañas, como vista un tapete de retazos verdes que recubre las colinas y se funde con el sol y la niebla, él tras 16 años en las Farc, 10 cargando su último fusil, lo extraña.

"No me parece yo no tenerlo, me hace falta. Llevo 16 años acá y me acompañó, estuve en muchas partes con él y me tocó combatir con él y esa era uestra protección, me dolió dejarlo, fue duro".

Y es que su espíritu revolucionario no se encerró en los contenedores. Ser Farc es bueno para ellos, y por eso el recuerdo de sus años de milicia, es lo único que atesora, "me ha gustado conservar lo que me ha acompañado siempre. El equipo, el uniforme, la tienda de campaña, porque esa era la casa de uno".

Se levantan a las 6:00 de la mañana, ya no a las 4:30 como lo hacían antes de entregar las armas. Su régimen no ha cambiado y ellos madrugan a formar, a escuchar instrucciones, tal y como lo hace un ejército, es formación militar pero sin armas. Luego desayunan.

Se les asigna una tarea diferente a la semana. En la construcción del centro de salud, de las casetas, o de la cancha de fútbol con medidas reglamentarias que es un sueño del líder del campamento, Fabián Ramírez. También van a la guardia donde verifican el ingreso y salida de las personas a la Zona Veredal. En la seguridad, un perímetro unos 500 metros antes de la zona de recibo de visitantes, además el único sitio donde mantienen dos fusiles.

O van a 'la rancha', que es la cocina donde se preparan más de 100 raciones diarias de comida. Casi siempre carne sudada, arroz, arepa y buñuelos, con muy buena sazón.

Es una rutina. Emerson tiene suficiente tiempo de reflexionar sobre lo que espera de su vida, porque hace varios días no puede hacer turno tras una operación de una hernia, "quiero salir adelante, tener cómo ayudarle a la familia, hacer un hogar, tener hijos. No quiero quedarme aquí siempre. Estoy dispuesto a volver a coger un arma, pero no quiero, ninguno de nosotros quiere", confiesa.

Hoy los guerrilleros son muy amables, hablan de lo que nunca hablaban antes. Del amor por ejemplo, frente a lo que Emerson asegura que, "a mi modo de entender hay muchas personas afuera equivocadas, piensan que no queremos, que no nos enamoramos. Pero nosotros también tenemos sentimientos. El amor es entendimiento".

O de Dios, un tema que se creía anulado entre los comunistas, "uno cree en lo que ve y en lo que toca y lo que está viviendo. Puede haber un Dios, pero yo nunca lo he visto. Yo nunca hice oración, pero en medio de los enfrentamientos, decía 'Dios me libre de todo mal y peligro!".

Ahora están haciendo lo que nunca antes, se reconocen y al preguntárles que les gusta de ellos mismos, dudan menos que el común de la gente. "Los ojos" dice este joven guerrillero pereirano que mira profundamente con sus filtros verdes.

Actualmente no estudian pero 72 de ellos se graduaron hace unos meses en culinaria y como técnicos agropecuarios con énfasis en piscicultura. Están esperando a que llegue de nuevo el SENA con un curso de nuevas tecnologías, mientras que los niños, cerca de 30, ya hacen parte de la escuela veredal donde el año empezó con 20 niños y ya son 72.

El día para los guerrilleros acaba más o menos a las 10:00 cuando apagan la planta de energía, ellos ya con más tranquilidad duermen y se preparan para la rutina del día siguiente.