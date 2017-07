Vuelos de Conviasa de Medellín a Venezuela no se han suspendido

En medio de la crisis que enfrenta Venezuela y después de que la compañía Avianca suspendiera los vuelos desde Bogotá y Lima a Caracas, la aerolínea Conviasa confirmó que mantiene abierta y disponible la ruta que opera desde el 16 de junio, Isla Margarita – Medellín – Isla Margarita.

Fredy Adolfo Jaramillo Giraldo, gerente del aeropuerto internacional José María Córdoba, dio un parte de tranquilidad para los usuarios que frecuentan esta ruta.

“Conviasa es una operación no regular. Entonces ellos ‘chartean’ (viajan por chárter) unos vuelos que tienen autorizados, pero no es una operación frecuente que se realice desde el aeropuerto”, precisó el señor Jaramillo, a través de Caracol Radio.

El señor Jaramillo Giraldo señaló que “Conviasa no tiene un itinerario, por ende no hay una hora de vuelos establecidas, el proyecto de ellos es tener una actividad regular, pero ese proceso no está definido”.

La aerolínea venezolana seguirá con sus vuelos programados hasta la fecha, pero sería el gobierno de Colombia quien autorizaría si los vuelos continuarán.