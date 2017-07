Esperemos que gobierno de Maduro termine para que estas personas puedan volver a su país: Fajardo

Desde Cartagena el precandidato a la Presidencia de Colombia, Sergio Fajardo espera que las penurias por las que atraviesan miles de venezolanos que llegan principalmente a nuestro país acabe con un cambio de gobierno en esa nación.

“Aquí hay que buscar es con relación a la ayuda humanitaria como se registran algunas personas que vienen de qué manera se les puede hablar pero es momento para que nuestro país sea noble y que los colombianos que la hemos pasado tan duro en tantas partes no vengamos ahora a despreciar a los hermanos venezolanos, ayudar desde, organizar esa ayuda yo creo que así como es como tiene que proceder, esperemos que el gobierno de Maduro termine rápido para que estas personas puedan volver a su país que van a necesitar mucha gente para recuperar un país bien rico que destruyeron de cuenta de Maduro.”

Resaltó que la posición de la Cancillería de Colombia frente a los ataques verbales del Presidente Nicolás Maduro principalmente contra el Presidente Santos ha sido la mejor al no responder ante ningún provocación.

“Lo primero que tienes que hacer Colombia es no caer en la trampa de Maduro y es la provocación permanente el insulto que ha hecho, el no ir a responderle no aceptar esa confrontación, porque eso le sirve a él para suscitar pasiones en Venezuela. En Venezuela muchas veces para los problemas internos ha suscitado pasiones con Colombia.”

El exalcalde de Medellín continúa su periplo por el país recolectando firmas que permitan avalar su candidatura a la Presidencia de la Republica.