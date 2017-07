Alcaldes de Cartagena: como breves fuegos artificiales

Citando a la literatura macondiana, el columnista de Caracol Radio Orlando Oliveros hizo una comparación de la narrativa de Gabriel García Márquez con la actualidad política que vive Cartagena.

“Si hoy tuviera que elegir un lugar de la literatura universal que se parezca a la Cartagena actual, sin duda alguna escogería a Macondo, ese fantástico pueblo de “Cien años de soledad” donde la fábula y lo perturbador eran acontecimientos cotidianos. Sobre Macondo, hacia la mitad de la novela, Gabriel García Márquez escribe: “Hasta los más incrédulos se desconcertaron. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad”.

Oliveros recuerda como se ha perdido la gobernabilidad con los cambios en la dirección de la alcaldía hace cerca de 10 años.

“Esta es, queridos oyentes, una fiel descripción de la crisis política que hoy vivimos en Cartagena. Desde la alcaldía de Campo Elías Terán Dix hasta la de Manuel Vicente Duque Vásquez, esta ciudad ha tenido ocho alcaldes en un período de cuatro años. Es decir, que los cartageneros hemos sufrido en menos de un lustro lo que otras ciudades de Colombia sufren en dieciséis años. Pareciera que el tiempo se hubiera acelerado con relación al resto del país. Mientras afuera las cosas duran lo de siempre, siguiendo el curso trágico de su normalidad, aquí dentro todo acaba más rápido, nada perdura salvo el inclemente sol del mediodía. En estos momentos no tenemos alcalde. Otro llegará y se irá con el mismo ímpetu de su llegada, porque esta es una ciudad condenada a la interinidad: Campo Elías, Felipe Merlano, Oscar Brieva, Bruce Mac Master, Carlos Otero Gerts, Dionisio Vélez Trujillo, Manolo Duque y Sergio Londoño: todos ellos han sido como breves fuegos artificiales, que explotaron por unos pequeños instantes y que, al final, hicieron poco o nada por los cartageneros, varios de ellos debido a su corrupción, ineptitud o falta de tiempo.”

“Pero no todo ha sido culpa de quienes nos gobiernan, no nos engañemos. En el fondo, cuando de sistemas democráticos se trata, la culpa siempre es del pueblo. Nosotros hemos tomado muy malas decisiones cada vez que llegan las elecciones. Nos hemos dejado seducir por políticos que sabíamos corruptos, populistas o apoyados por familias políticas tradicionales de dudosa moral. Hemos escogido a cada uno de nuestros torturadores en el ámbito gubernamental y, por consecuencia, somos también responsables de los errores y triquiñuelas de quienes están en el poder. Algún día, los historiadores del futuro estudiarán las crisis políticas actuales de Cartagena y dirán, sin pelos en la lengua, que esta ciudad tuvo por mucho tiempo una democracia boba, donde los gobiernos eran los gobiernos más cortos del mundo y donde los alcaldes interinos eran más que los elegidos por el voto popular, y donde el periodismo radial, ese oficio tan hermoso, se fue convirtiendo en un trampolín electoral en el que los locutores se creían un prospecto de gobernante. La crisis de Cartagena es la crisis que vive la ciudadanía por no saber votar. Si queremos salir de esta maldición de alcaldes efímeros y gobiernos interinos, más nos vale entender el valor de las urnas, el poder del sufragio y la responsabilidad cívica del voto popular. No seamos los protagonistas de aquel dicho que dice que cada pueblo posee a los gobernantes que se merece. No, Cartagena, esta ciudad bella y maltratada, merece más.”