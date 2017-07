Restaurante Jhon Hing en Cartagena duró sellado 30 horas

Gustavo Orozco Lorduy, líder del Programa de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Medicamentos y Alimentos del Dadis, detalló que “en la visita al restaurante chino Jhon Hing, en Crespo encontramos utensilios de madera y deben ser en material sanitario (acrílico, plástico, entre otros), luminaria sin protección, por si se estallan las lámparas o bombillos no afecte el alimento.

También tiene problemas de infraestructura, como pisos con acumulación de agua, techos con grasas y sucio, y sin campana extractora”.

“Además, la caneca de la basura no tenía tapa, el restaurante no contaba con registros de limpieza y desinfección, y manipuladores no tenían indumentaria específica que incluye delantal de color claro, zapatos cerrados, gorro y tapaboca, por el contrario portaban accesorios que se convierte en un factor de riesgo al acumular sucio restos de comidas o puede irse al plato”, agregó Lorduy.

Todo esto se encuentra en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y de la Protección Social.

Sin embargo, a este establecimiento le fue levantada la medida 30 horas después, tras haber trabajado durante 24 horas continuas en protección de lámparas, haber presentado los exámenes de laboratorio de los manipuladores de alimento, limpiar y pintar el área.

“Esperamos que estas acciones se conviertan en un mensaje para personal de conjuntos residenciales, recreacionales, hoteles, restaurantes que oferten cualquiera de estos servicios de piscina y/o expendio de alimentos para que tomen medidas sanitarias, para no vemos en la necesidad de tomar medidas de suspensión o cierre definitivo además del proceso que conlleva a sanciones de otro tipo como multas”, afirmó Adriana Meza, directora del Dadis.

Estas medidas se tomaron de manera inmediata para no poner en riesgo la salud de los cartageneros ni visitantes de quienes visiten estos dos lugares. El Dadis insiste en que “nuestro ánimo no es estar cerrando, sino que todos seamos responsables y no pongamos en riesgo la salud de nadie, al contrario, que la salud sea una prioridad para todos en Cartagena”, concluyó la funcionaria Distrital.