Después de la barbarie, la esperanza llegó

En 1993, Érika era muy joven pero ya era revolucionaria. Con varios compañeros del colegio organizó una protesta, porque la institución no tenía infraestructura digna para educarse. Este incidente se sumó a las luchas estudiantiles, que por esa época se propagaron a lo largo de Colombia y que al final segaron las vidas de varios de sus compañeros.

Muchos años después, Érica recuerda que ese episodio en el colegio fue el punto de partida para llegar a la guerrilla. “Éramos jóvenes y no tuvimos oportunidades, el ingreso a las Farc no fue fácil. Después de superar un curso político militar empecé a trabajar como radista y en organización de masas”, explica la excombatiente de origen indígena, que prefiere no mirar a los ojos cuando habla.

La guerra está tatuada en los recuerdos de la mayoría de los farianos y la masacre de doce personas, muy cerca al municipio de Fundación, es una imagen que llega cargada de dolor a la mente de Érica, quien reconoce que, al llegar el amanecer, encontraron sin vida a las personas. La impotencia la invadió y desde ahí el dolor se fue propagando en sueños y soledades.

Hoy, después del proceso de paz y la entrega de armas, el sol parece alzarse de nuevo para Érica; así se percibe cuando cambia de tema y pasa al presente en un instante, luego de tomar agua y recuperar la voz. Entonces dice que la paz le permitió ver a su familia, algo realmente conmovedor, porque sintió perderla en varios momentos; sobre todo en el fragor de la persecución y la guerra.

“Nosotros nos estamos preparando, estamos estudiando, no es igual que afuera, porque estudiamos empíricamente y no tenemos certificados, pero sabemos que podemos hacer las cosas bien”, relata Érica, quien después de recordar la babarie hace un silencio, frena. Luego, reacciona, se esfuerza, sonríe y empieza a hablar con esperanza en la voz.