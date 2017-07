Así están robando bicicletas en el occidente de Bogotá

Diana Cruz de 26 años como todas las madrugadas sacó su bicicleta para entrenar ya que es aficionada al ciclismo de ruta, cuando iba por el barrio Luís Carlos Galán en la localidad de Engativá tres hombres se le lanzaron la tumbaron de la bicicleta y se la robaron.

"Uno de los hombres me tumbó, los otros dos, cuando yo estaba en el suelo, me amenazaron con un cuchillo y se llevaron la bicicleta. Afortunadamente no pasó a mayores porque cuando caí un taxi frenó y me paró a milímetros de la cabeza por poco me la estripa", contó la joven deportista.

La mujer puso el caso en conocimiento de la Policía de Bogotá, las autoridades manifestaron que están tras la pista de una banda de ladrones de bicicleta.

"Acá ya tenemos plenamente identificada a una banda, ya hemos capturado 17 personas y recuperado 22 bicicletas, seguimos pidiéndole a la ciudadanía que denuncie estos hechos para poder actuar", manifestó el coronel Javier Aya, comandante de la Policía de Engativá.

El oficial agregó que para las próximas horas se prevé la realización de una serie de operativos para capturar estás bandas de ladrones que tienen azotados a los ciclistas.