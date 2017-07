Las historias de tres hombres sencillos que cumplen y celebran 35 años de labores en Cerro Matoso

Treinta y cinco años pueden ser la mitad de la existencia de muchas personas o casi una tercera parte del tiempo de vida de otro tanto. Cumplir más de tres décadas como empleado en una empresa es experimentar día a día la transformación de ese segundo hogar, de la propia familia y de uno mismo como testigo del florecimiento de la madurez.

"¡Cuánta emotividad y pasión se viven en treinta cinco años! La construcción de las familias desde la entraña de los hogares, el surgimiento de la camaradería y amistad en los puestos de trabajo, las innovaciones en los procesos propios de las empresas, las exigencias y a la vez las comodidades que suponen esos adelantos. Son vivencias paralelas que se forjan superando dificultades, confiando en salir adelante, abrazando el oficio con la convicción del deber ser".

"Llegan los hijos, mejoran los procesos para laborar, se suman las nuevas tecnologías, se logra la convivencia, se consolida una vida pletórica de aprendizajes. Es la adultez viva que, de la mano del trabajo, ha trazado el destino".

De izq. a der. José Mendoza, Julio Mosquera, Luis Rosario.

Así se resume la emotiva narración de Luis Miguel Rosario, José Heriberto Mendoza y Julio Mosquera, quienes cumplen y celebran 35 años al servicio de Cerro Matoso (South32), el mismo tiempo que lleva la empresa establecida en el Alto San Jorge.

La vida de estos tres sencillos hombres ha despuntado a la par de una de las empresas mineras más importantes de Colombia y reconocida como una de las compañías preferidas para trabajar. Saben mucho de ferroníquel, de los ciclos, de la transformación y de la puesta a punto del mineral.

Los tres trabajan en la refinería en el mismo turno y, en sus relatos, se divisa la satisfacción, el gozo y el agradecimiento de quienes han trasegado por los años y pueden mirar atrás con las sonrisas en sus rostros por las gestas cumplidas y convencidos de que los momentos críticos fueron oportunidades para crecer y creer.

Luis Miguel Rosario Flórez

“Cuando entré, el tres de mayo de 1982, el trabajo era duro. Nos mandaban para la Línea 1 y nos tocaba llenar un contenedor de cal. Ahora el trabajo es más tecnificado, como decía un compañero: -el que entró aquí, encontró ya la carretera pavimentada-. Ahora, con equipos y cámaras, el tema es diferente. Mi reflexión para quienes cada día llegan nuevos a crecer con Cerro Matoso es: cuiden el trabajo, hay que laborar con seguridad y con verraquera. Actualmente soy operador de grúa de refinería y conduzco la tractomula que transporta la olla con material fundido. En mis 35 años de tarea no he tenido accidentes. Gracias a Dios he trabajado con seguridad. Agradezco infinitamente a Cerro Matoso porque mis hijos han crecido en educación, mi familia en estabilidad, así como yo lo he hecho en mi trabajo y como lo ha logrado también la empresa. Es un avanzar juntos”.

José Heriberto Mendoza

“Soy el único supervisor que tiene el conocimiento completo del proceso del ferroníquel en Cerro Matoso porque, por fortuna, he pasado por diferentes áreas. Al llegar a 35 años de labores he logrado, avanzado y crecido mucho, al igual que la misma empresa y mi familia. Entré de 21 años, la organización me ha dado todo lo que soy: una familia, desarrollo profesional, personal, estabilidad económica. A este, mi segundo hogar, lo quiero mucho y así será por siempre. Que sean Dios y los designios corporativos quienes decidan hasta cuándo estoy acá. South32 se mueve mucho en lo tecnológico y cada vez más brinda facilidades para hacer las cosas. Empezamos trabajando con todo mecánico, la exposición de la gente era alta. Hoy lo que se prioriza es menos exposición y mayor seguridad durante todos los turnos y aun fuera de ellos. Quienes llevamos tantos años aquí, sabemos que solo con el involucramiento de valores en las actividades se logra la unidad del equipo y, por lo tanto, la consecución de los estándares de excelencia que nos inculcan desde las directivas”.

Julio Mosquera

“Nací en Chocó, pero me siento de Montelíbano porque vivo aquí hace 40 años. Los cambios en Cerro Matoso han sido mayúsculos, de 180 grados en materia de tecnología de la producción. Arrancamos con martillos neumáticos y lingoteadora, hoy tenemos martillo hidráulico y dos tanques para granular. Las bombas hidráulicas se prendían manualmente, ahora es por computador. La tecnología nos permite avanzar en cada momento, no podemos dejarla caer. En tantos años de aprendizajes apreciamos también el crecimiento productivo. Soy un agradecido permanente con Cerro Matoso por la armonía que he logrado en la familia por el acompañamiento, así como la educación para mis hijos. Esta empresa es una fuente de trabajo, de ingresos, de superación constante y se cuida conservando lo que tenemos y adaptándonos a las mejorías, no en exigir mucho, lo que tenemos es bueno y hay que quererlo”.