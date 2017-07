Venezolanos refugiados en Medellín luchan por una nueva vida

Yuri Paredes Rojas, una caraqueña madre de familia, empacó sus cosas y fue la primera de su familia que llegó en febrero de 2016 a Medellín para escapar de las difíciles condiciones de su país y las graves circunstancias políticas y económicas.

Ella hace parte de los cerca de 45.000 venezolanos que Migración Colombia calcula están en Medellín y Antioquia, en una historia común de desarraigo de su ciudad, de su país.

“La decisión fue tomada en parte por la situación del país, en parte por la intranquilidad, vives en la zozobra y por la propuesta de unos familiares venezolanos con seis años acá y dijeron que nos iban a ayudar. Con mucho dolor porque esto hay que hacerle un duelo”, confesó la señora Paredes.

Reveló a Caracol Radio que para emprender este periplo a Colombia y llegar a Medellín, la familia Paredes vendió su carro para financiar el viaje inicial y que luego viajaran su esposo y luego su hija al terminar sus estudios universitarios.

Yuni y su esposo lograron un empleo temporal gracias a unos conocidos que les ayudaron, una red de apoyo que se ha ido fortaleciendo no solo entre venezolanos sino de colombianos que practican el viejo adagio de hoy por ti, mañana por mí.

“El dinero que trajimos nos alcanzó para instalarnos compara lo necesario y trabajé con los familiares en diciembre y me retiré en diciembre porque a ellos no les ha ido bien. Ya desde ahí no en conseguido empleo”.

Ahora su esposo maneja taxi, su hija trabaja en un call center y ella busca trabajo mientras agradece a esta ciudad un tratamiento de salud que recibió, pues cree que en Venezuela habría podido estar en riesgo su vida por la escasez de atención y medicamentos que vive su país, dos de las razones para estar en Colombia.