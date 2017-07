Militares venezolanos llegan a Cúcuta huyendo de la crisis

Un dramático relato encontró Caracol Radio en la calles de Cúcuta con un militar Venezolano que deambula la ciudad desde hace semana y media, huyendo de la represión y las amenazas a la que fue objeto al no acatar las órdenes impartidas para evitar las manifestaciones durante la constituyente.

Se trata de Carlos Eduardo Alvarado Adam quien actualmente es sargento segundo del ejército nacional bolivariano en el estado Lara, el cual llego a esta región de frontera en Colombia buscando nuevas oportunidades y dejando atrás una carrera de condecoraciones por su labor en resguardo a la infraestructura energética de ese país.

En dialogo con Darío Arismendi de 6 AM Hoy por Hoy y primicia de Caracol Radio Cúcuta, el militar afirmó que son muchos los compañeros que viven esta misma situación y sufren de intimidaciones si no cumplen las órdenes impartidas directamente por el presidente Nicolás Maduro y sus superiores.

“Yo preferí salir de Venezuela y dejar mi carrera militar antes que cumplir el mandato de disparar al pueblo, nosotros tenemos la orden de evitar las concentraciones de opositores a toda consta durante la constituyente, en ese pueblo al que me quieren obligar a disparar están mis amigos familiares y personas con las que he compartido durante toda mi vida, la formación militar que recibí siempre hablo de proteger a nuestro pueblo venezolano y no tener que arremeter contra el” dijo el militar.

Alvarado Adam comenzó su carrera en el año de 2011 y fue ascendiendo durante estos años en su carrera militar, pero ha tenido que llegar a Cúcuta huyendo de esta violencia y al no tener un lugar para hospedarse, ha dormido en los parques principales del centro de la ciudad.

“Yo me quiero quedar ahora acá en Colombia, allá lo que quieren es meterme preso por que no acate las ordenes, ellos quieren que uno dispare y no debe ser así, prefiero venirme para Colombia y pasar necesidades antes que asesinar gente inocente que uno sabe que están luchando por justa causa” resalto este ex funcionario de las fuerzas armadas.

Afirmó que con él hay otros militares que también han llegado a la ciudad, pero que por el temor a ser identificados por los sectores oficialistas en Venezuela y que puedan atentar contra sus familias en el vecino país, han preferido permanecer en el anonimato como un venezolano más en Cúcuta.

Le ha pedido al gobierno colombiano ayuda humanitaria para todos los venezolanos que están llegando a Cúcuta y que buscan un mejor futuro en esta región de frontera, especialmente con puestos de trabajo que le ayuden a salir adelante.

Por ahora continuara con sus dos maletas recorriendo las calles de Cúcuta, llevando las pocas pertenencias que pudo traer desde el vecino país, viviendo el día a día en esta ciudad colombiana pero sobre todo esperando que su amada Venezuela pueda retornar al país próspero y en paz que fue hace años.