Se mantienen los retos históricos de Cartagena

Según el último informe de la evaluación de la calidad de vida, del programa Cartagena Cómo Vamos, da cuenta de los avances de la ciudad en materia de calidad de vida, en temas como: educación, salud, seguridad ciudadana, servicios públicos, vivienda, medio ambiente, espacio público, infraestructura vial, movilidad urbana, finanzas públicas, desarrollo económico, pobreza e inequidad.

Cartagena tiene 1.013.375 habitantes según proyección DANE 2016 y el 69% de los habitantes de Cartagena viven en estratos 1 y 2.

Educación

En cuanto a la educación disminuyó levemente el número de niños, niñas y jóvenes que quedaron por fuera del sistema educativo, en el 2015 había 10.637 estudiantes, mientras que en el 2016 alcanzó 10.568. El 27% (4.520) de los niños y niñas con 5 años NO se registraron en el sistema educativo en PREESCOLAR mientras que el 43,2% (15.620) de los jóvenes entre 15 y 16 años NO se registraron en el sistema educativo en MEDIA.

Esto significa que en 2016 se matricularon 1.115 estudiantes más en el nivel de media que en 2015. Este aumento lo explica la SED por el esfuerzo de articular la educación media con la educación superior, lo que haría más atractivo el sistema, sin embargo, las cifras de deserción continúan siendo preocupantes.

Solo una IE oficial alcanzó el nivel A+ (el más alto). Sin embargo el modelo del Colegio naval de Crespo no es representativo del sistema de educación pública de la ciudad. El 81% de estas instituciones no supera el nivel C (de los más bajos). La brecha entre IE urbanas y rurales continua siendo muy grande.

Permanecen por fuera del sistema educativo más de 15 mil jóvenes de entre 15 y 16 años, con una reducción no significativa en relación al 2015.

La deserción más alta se encuentra en los niveles de prescolar y secundaria. Hasta el 2012 había sido la media y no la secundaria uno de los niveles con mayor deserción.

Salud

En cuanto a salud, el 2016 fue el año en que se presentó EL MENOR número de embarazos adolescentes en la última década, aun así, continúa siendo elevado. 168 Jóvenes de 10 a 14 años y 3.475 de 15 a 19 años embarazadas que representan el 19% del total de embarazos.

Las muertes en menores de 1 año han disminuido en los últimos años debido a que también han disminuido las enfermedades crónicas y en su gran mayoría son por malformaciones congénitas.

Por potencialidad de contagio de la tuberculosis y el VIH/SIDA, preocupa que no baje considerablemente la incidencia en ambas enfermedades. De hecho, de 2015 a 2016 la incidencia del VIH/SIDA aumentó en 14 puntos porcentuales siendo los hombres los más afectados pero mostrando una reducción en la brecha con las mujeres ya que los casos en este género vienen en aumento.

El 89% de los pacientes extranjeros atendidos en 2016 eran de nacionalidad venezolana y entre enero y abril de 2017, de 188 pacientes extranjeros atendidos, el 94.14% son venezolanos.

En 2016 se presentaron 7 ataques a la misión médica, que ocurrieron en la ESE H. Local Cartagena.

Medio Ambiente

En cuanto a medio ambiente no fue posible conocer el estado de la salud de los principales cuerpos de agua de Cartagena porque en 2016 no se realizó el monitoreo permanente. Hay mediciones de algunos meses. Además, los resultados de este monitoreo no es comparable con años anteriores ya que las metodologías y los puntos de muestreo fueron diferentes.

A 2016 Cartagena tenía aproximadamente 58.500 árboles en el área urbana. En 2016 fueron compensados y donados 15.033 árboles en toda la ciudad.

En los últimos 4 años viene en aumento la producción de residuos sólidos por habitante en Cartagena. En 2016 fue 1,21 Kg/Hab. y más de 430 mil toneladas producidas al año. Para reducir esta cifra se requiere la promoción de un consumo responsable y prácticas de reciclaje.

En el área de prestación de servicio de Pacaribe (53% de los usuarios de toda la ciudad), la mayor concentración de generación de residuos es el centro histórico de la ciudad con 1.368 Mts3 (31%). El mayor tipo de venta que genera residuos en el centro son las Artesanías, Miscelánea y Fantasía (32% del total producido en el centro)

Vivienda

La información de Corvivienda muestra inconsistencias por permanentes cambios en la metodología de medición de déficit habitacional. El dato que reporta CAMACOL en construcción de viviendas VIP y VIS en 2016 fue de 3.519, muy superior a las 1.500 que muestra Corvivienda, lo que evidencia una falta de unificación y verificación de los datos.

El déficit cuantitativo calculado por Corvivienda aumentó en 2016: Pasó de 35.695 en 2015 a 36.840, es decir creció el número de viviendas faltantes en 1.145 unidades. En 2016 solo se entregaron efectivamente 100 viviendas, el resto (883), se proyecta entregar desde junio de 2017.

La mayoría de las viviendas en Cartagena son estrato 1 y 2 (72%), lo que evidencia la situación de pobreza de la ciudad.

Servicios Públicos

En 2016 hubo una disminución de 4,7% en relación a 2015, en el consumo per cápita mensual de agua debido a factores como el fenómeno del niño, campañas de concientización sobre el uso adecuado del líquido y renovación de aparatos hidráulicos con tecnologías que evitan el desperdicio del agua.

El acueducto tiene una cobertura desde hace más de 8 años por encima del 99%. Sin embargo, este porcentaje es muy inferior en la zona rural de la ciudad, con solo un 4%.

260.167 usuarios son de acueducto mientras que 235.200 son usuarios de alcantarillado con un 3,5% de crecimiento anual de usuarios acueducto. Durante el año, el servicio de acueducto se prestó en 99,51% del tiempo.

Cada año aumenta el número de suministros tanto urbanos como rurales. En 2016 hubo más de 21 mil nuevos suministros adicionales a los reportados en 2015.

En promedio, durante el 2016 cada cartagenero estuvo 60 horas sin servicio de energía eléctrica. Esto sin incluir las horas por cortes programados. En promedio, los cartageneros tuvieron 46,69 interrupciones del servicio de energía eléctrica. Esto sin incluir las horas por cortes programados.

La cobertura de gas domiciliario 2016 fue de 82,2%, disminuyó 18% frente a 2015, debido al aumento del 31% de inmuebles anillados (potenciales usuarios), pero solo de un 8% de usuarios efectivos. Esto se debe a un mayor número de nuevas viviendas que aún no han instalado el servicio.

Seguridad

Aumentaron las muertes violentas en Cartagena durante 2016. Pasamos de tener 423 muertes a 440, es decir, 17 más que en 2015.

Históricamente el homicidio ha sido la principal causa de muerte violenta en Cartagena aunque para 2016 disminuyó, seguido de las muertes por accidente de tránsito que en 2016 presentaron un aumento considerable.

El 48% de los homicidios en Cartagena durante el 2016 fue por violencia interpersonal que incluye riña común y riña entre pandillas. El 2016 nos dejó: 116 muertos por riña común y 8 muertos a manos de pandillas.

En el 2016 habia 55 pandillas en Cartagena mientras que este año ha disminuido a 34 con una reducción del 40%. 21 GRUPOS MENOS. Reducción justificada principalmente al proceso de depuración y confirmación de la existencia o inexistencia de la pandilla: 4 grupos no existían y 17 se desarticularon.

El rango horario más violento va de las 6 pm hasta las 3 a.m. Los lugares de mayor ocurrencia son las calles y espacios públicos de la ciudad. El día más frecuente en que se comenten los homicidios es el domingo con 63 casos, seguido del lunes con 48. Arma de fuego la más utilizada, seguida del arma blanca. El 95% de las víctimas fueron hombres principalmente entre los 15 y los 34 años.

La modalidad de homicidio más recurrente era el sicariato. Desde el 2009 el sicariato ha evidenciado una tendencia a la baja, siendo el 2016 el año con resultados más positivos en este sentido en la última década y en el que se reportaron menos homicidios a manos de sicarios en los últimos 10 años.

El aumento en la violencia interpersonal evidencia una nueva composición de la violencia en la ciudad. Para impactar efectivamente la tasa de homicidios hay que trabajar por fortalecer la convivencia ciudadana y motivar una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Movilidad

En 2016 se matricularon en Cartagena 5.267 vehículos más que en 2015, llegando la cifra a 111.868 vehículos. Desde el 2008 el parque automotor en Cartagena viene en aumento. Creció un 6,4% de 2015 a 2016, esto es 64.201 motocicletas matriculadas en Cartagena el año pasado.

El promedio general de la velocidad en Transcaribe fue de 19 kilómetros por hora. En el 2016 los cartageneros se demoraron en promedio 43 minutos para ir de un punto de la ciudad a otro, es decir, 26 minutos más rápido que en 2015.

La ciudad no ha hecho esfuerzos para incentivar la movilidad a pie o en bicicleta que entre otras, contribuye a la descongestión de las vías. En la última década el porcentaje de cartageneros que se movilizan de esta manera nunca ha superado el 13%.

Cultura y Deporte

Desde 2016 se evidencia el resultado de la implementación de herramientas digitales para contabilizar usuarios de forma más precisa.

El número de libros disponibles en las bibliotecas públicas del Distrito se mantuvo casi igual en los últimos 4 años y con una disminución considerable en 2016 por sacar de circulación aquellos en mal estado o que perdieron vigencia.

Impacto domingos gratis: 11% de las visitas al Castillo de San Felipe de Barajas. 17% de las visitas al Museo Histórico de Cartagena. 30% de las visitas a las fortificaciones de Bocachica.

Infraestructura y Espacio Público

Los cartageneros tienen menos de un mt2 por habitante de parques y paseos peatonales.

El dato reportado para malla vial no incluye nuevas vías financiadas por el Gobierno Nacional, a pesar de estar en territorio cartagenero. No se ha sumado a este total las nuevas vías del anillo vial de Crespo que de acuerdo a la concesión, son más de 2Km nuevos de vías.

Turismo

Desde el 1 de diciembre de 2016, Wingo está operando en las rutas Bogotá- Cartagena y San Andrés- Cartagena con 7 y 5 frecuencias semanales respectivamente.

Mercado Laboral

La mayor concentración de vendedores ambulantes estuvo en el centro histórico de la ciudad con 1.460 puestos (37%).

Aunque el desempleo en Cartagena en 2016 se mantuvo levemente por debajo del promedio de nacional, aumentó 1,3 puntos porcentuales frente a 2015, y el empleo informal es el sustento de más de la mitad de los cartageneros ocupados.

La tasa de desempleo más altas se presenta en jóvenes entre los 18 a 24 años de edad. La mayoría de las empresas en Cartagena son microempresas: El 90% del total de las empresas.

Pobreza y Desigualdad

Por primera vez en 9 años aumentó la proporción de población cartagenera en condición de pobreza monetaria. La pobreza extrema o indigencia, aumentó 1,5 puntos porcentuales en 2016. Más de 294 mil personas en Cartagena viven en condiciones de pobreza y más de 55 mil en indigencia.

En 40 barrios se concentran el 75% de la población pobre, el 78% de la población en pobreza extrema, el 80% de la población sin acueducto, el 82% sin acceso a alcantarillado y el 70% de los niños y niñas en edad escolar que no asiste a clases.

En total, son 126.846 personas que viven en viviendas inadecuadas, lo que representa el 12,5% de la población agregada en 31.712 familias. Su mejoramiento costaría $23.400 millones.

Gestión Pública

Es notorio y favorable el aumento en la capacidad de pago del Distrito y la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, preocupa que los gastos de funcionamiento vayan en aumento desde 2014, acercándose al 50%.