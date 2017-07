Todo listo para la velada de boxeo de élite en Cartagena

La velada contará con los enfrentamientos estelares entre el medallista olímpico Yuberjen Martínez vs Johan Vargas, y por el título nacional se verán cara a cara Plácido Ramírez, portador del título nacional ligero y Luis 'el cuchillo' Díaz como retador.

En total serán cinco peleas que se desarrollarán en el siguiente orden:

1. Ceiber Ávila vs John Wilmer Martínez

2. Saider Ramírez vs Galviz Guerra

3. Luis Miguel Ruiz vs Franklin Vides

4. Placido Ramírez vs Luis 'El Cuchillo' Díaz

5. Yuberjen Martínez vs Johan Vargas

En la rueda de prensa estuvieron presentes los deportistas protagonistas del evento menos Galviz Guerra que arribará a la ciudad de Cartagena este jueves para el pesaje oficial que se realizará a las 11:00 de la mañana de este jueves.

Los enfrentamientos serán de cinco asaltos y regirán las reglas del boxeo profesional.

El entrenador de la Selección Colombia de Boxeo también estuvo presente en el lanzamiento de la velada que busca recuperar el apoyo que ha perdido este deporte.

Rafael Iznaga ha expresado que "este combate servirá de preparación para la Copa Mundial", teniendo en cuenta que los participantes ya han representado al país de manera internacional, además dejó claro que la meta es Tokio 2020 y que este año esperan mejorar lo realizado en los pasados juegos bolivarianos: "aspiramos a cinco medallas en los próximos bolivarianos y así superar las tres logradas en la pasada edición", puntualizó el entrenador colombiano.

Luego de esta presentación los deportistas viajarán a la ciudad de Cali para concentrarse previo a la Copa Mundial que se realizará en Hamburgo, Alemania.