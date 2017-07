Asamblea de Bolívar estudia proyecto de primer empleo para jóvenes del departamento

Por iniciativa de la bancada del partido Cambio Radical compuesta por los diputados Manuel Berrio, Víctor Mendoza, Jorge Redondo y Libardo Simancas, la Asamblea Departamental de Bolívar estudia el proyecto de ordenanza “Por medio del cual se establece medida de favorabilidad de primer empleo para los jóvenes bolivarenses recién egresados de los niveles técnicos, tecnólogos y universitarios y se dictan otras disposiciones”

El proyecto estudiado por la comisión de educación, asuntos sociales, medio ambiente y salud, cuyo ponente es el diputado Mario Del Castillo, busca de acuerdo a la Constitución Nacional, la Ley 1622 de 2013, la Ley del primer empleo, favorecer a la población juvenil con la implementación de esta última, garantizando la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

“Buscamos darle vida en el departamento a la ley del empleo juvenil que lo que pretende es que aquellos jóvenes recién egresados puedan tener acceso al empleo sin que se requiera experiencia previa, que es precisamente el circulo vicioso en el que están nuestros jóvenes que no tienen empleo porque no tienen experiencia pero no tienen experiencia porque no tiene empleo” manifestó Jorge Redondo vocero de la bancada.

El proyecto contempla además que las entidades públicas del departamento del orden territorial y descentralizado, en las cuales sea necesario la contratación por prestación de servicios para atender el cumplimiento de sus funciones, deberán destinar el 10% de la contratación de apoyo a la gestión o profesional anual a la población joven provenientes de los municipios del Departamento.

Tras haber sido aprobado por la plenaria en el primer informe donde se estudió la legalidad, constitucionalidad y conveniencia del proyecto, en la sesión de esta mañana se dio segundo debate favorable a lo cual el diputado ponente Mario Del Castillo aseguró “esta es la oportunidad para que no quede en letra muerta la normatividad y las leyes que hay a nivel nacional, si no darle la dinámica para que realmente se haga realidad que estos jóvenes tengan la oportunidad para acceder al primer empleo y por ende a su experiencia para el mundo laboral”