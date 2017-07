Habla ciudadano venezolano a quien se le estalló el celular en el bolsillo

David José Linares es un venezolano de 28 años que hace seis meses llegó a Bogotá. Esta mañana salió con su esposa de la localidad de Usme, donde tiene su habitación, hacia el centro de la capital en busca de empleo. Cuando la pareja llega a la estación Olaya de Transmilenio, la batería del celular Alcatel estalla.

"Inesperadamente siento que algo me quema las piernas y con desesperación, con humo, con candela y todo, rompí el pantalón, ahí fue que me di cuenta que se estalló el celular y me vi toda la pierna quemada", contó.

David José ya está en su casa fuera de peligro. La compañía de teléfonos móviles Alcatel, en un comunicado, dijo que haría "cualquier acción a que haya lugar para contribuir con su mejora". Las causas exactas del accidente son materia de investigación.