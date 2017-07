Noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 27 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gran actuación de la quindiana Silvana Muñoz en el campeonato mundial de BMX en Rock Hill Carolina del Sur en Estados Unidos al coronarse subcampeona mundial en la categoría 12 años.

La bicicrosista quindiana retuvo nuevamente el segundo lugar en este importante evento como ya lo había hecho hace un año en Medellín Colombia.

Desde los Estados Unidos; Silvana Muñoz envió un mensaje de agradecimiento a quienes han apoyado su proyecto deportivo y reitero el llamado a las autoridades para que prontamente se construya la pista de bicicrós que se necesita en el departamento.

La CRQ propone la creación de una mesa ampliada para encontrar soluciones, ante la falta de escombrera en Armenia y la posible protesta que harán los volqueteros por esta misma razón.

El director de la CRQ John James Fernández explicó que tras la advertencia hecha por la procuraduría sobre el particular y el respeto que debe primar por el espacio público suspendieron la autorización para depositar escombros que había solicitado la alcaldía de Armenia

El 30% de las construcciones que se adelantan en Armenia se hacen de manera irregular según la Curaduría Urbana Número 2.

El curador urbano número 2 en esta capital, el ingeniero José Elmer López dijo que aunque Armenia cuanta con un control urbano aceptable desarrollado por planeación municipal, no se descarta que un porcentaje mínimo de construcciones especialmente pequeñas se desarrollen sin el lleno de los requisitos legales, como falta de licencia de construcción por ejemplo

A través de un comunicado el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio manifestó que la fiscalía general de la nación está a la espera de los resultados de la necropsia que determine las reales causas de la muerte de Ezequiel José Álvarez Correa vivas que fue hallado sin vida el pasado 9 de junio en un finca ubicada en el vereda el Rhin de Armenia y que es propiedad de la fundación Shambalá que dirige el ex sacerdote Darío Ospina.

En el comunicado el mandatario del Quindío dice que desde el 2014 no hace parte de la fundación Shambalá, pero que es respetuoso de las investigaciones de las autoridades.

El comunicado del gobernador se da luego de que el columnista del diario La Crónica Emerson Castaño haya denunciado que presuntamente el hombre hallado muerto en dicho predio fue al parecer asesinado.

En medio de esta polémica, el portal las Dos Orillas reveló que la fundación Shambalá ha firmado contratos en los últimos años por más de 10mil millones de pesos con la gobernación y alcaldía para proyectos sociales con jóvenes y adultos mayores.

Además reveló que Liliana Palacio esposa del ex sacerdote Darío Ospina director de la mencionada fundación, trabaja en la gobernación del Quindío y que su hijo Juan Sebastián Ospina Palacio ha firmado contratos con la administración departamental.

El ministro del medio ambiente Gilberto Murillo aseguró desde Armenia que Colombia contará por fin con el santuario de protección para la Palma de Cera, el árbol nacional que está en vías de extinción.

El jefe de la cartera de ambiente expresó que falta poco para tener lista la zona entre el Quindío y el departamento del Tolima de aproximadamente 5mil hectáreas en las que se garantice la protección y la no extinción del árbol nacional de los colombianos. También el ministro anunció que el próximo 5 de agosto se inaugurará dos bosques de paz del Quindío.

Como José Iván Cano Castro de 18 años de edad fue identificado el motociclista que falleció tras un accidente de tránsito que se presentó ayer en la tarde en el sector de Río Verde en la vía hacia el municipio de Pijao al sur del Quindío

Las autoridades investigan el hecho para determinar causas del accidente que provocó que el motociclista chocara de frente con un camión en esa carretera; las primeras hipótesis apuntan a exceso de velocidad.

Familiares del concejal de La Tebaida Salvador Quintero, quien resultó gravemente herido tras ser objeto de un atentado con arma de fuego el pasado martes aseguran que él si había recibido amenazas.

Precisamente Diego Quintero, hijo del concejal tebaidense Salvador Quintero, quien permanece en la UCI de la clínica central del Quindío fue el que dijo que aunque su padre no se metía con nadie, ni tenía problemas si había mencionado de manera leve haber sido objeto de intimidaciones, a las que no le prestó la atención del caso, para no preocupar a su familia y porque nunca pensó que fueran a pasar a mayores.

El hijo del concejal de la Tebaida Salvador Quintero señaló que su padre permanece hospitalizado, en estado de inconciencia y recuperándose de la cirugía que le practicaron, pues recordemos que los impactos de bala, la víctima los recibió en la cabeza.

En un 27% se ha reducido en Colombia el uso de la bolsa plástica, desde la puesta en marcha de la iniciativa que prohíbe la utilización de este elemento aseguró el ministro del medio ambiente Gilberto Murillo.

Precisamente el funcionario nacional quien hizo presencia en la convención anual de Superetes o supermercados independientes que se realiza en Armenia dijo que aunque no ha sido fácil, desde marzo de este año que se expidió la resolución sobre uso racional de bolsas plásticas, la disminución en su uso ha sido notable, por eso en una semana se va emite la reglamentación del impuesto a las bolsas, para que la iniciativa siga consolidándose.

El ministro del medio ambiente destacó que la meta para el 2020 es que el uso general de plásticos en Colombia se reduzca en un 10%.

Según Datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Quindío cuenta 218 mil predios avaluados en 8 billones de pesos, además que entre 2016 y 2017, el valor catastral de este territorio se incrementó en un 3,7%. Siendo Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida los cinco municipios con mayores avalúos, mientras que Córdoba, Buenavista y Pijao registraron los más bajos.

18 empresas quindianas participan de la agenda académica en el marco de Colombia Moda en la ciudad de Medellín gracias a una misión comercial de la cámara de comercio de Armenia y el Quindío, desde donde también destacan la participación del diseñador quindiano Julián Riaño Flórez con su marco Jerfo.