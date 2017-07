Alcalde de Sincelejo sorprendido por captura de fiscal que supuestamente exigía dinero para favorecerlo

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, se mostró sorprendido y confundido con la noticia de la captura del Fiscal Oscar Martínez Monterroza, por supuestamente exigir cerca de 70 millones de pesos para favorecerlo en una investigación.

El Alcalde dijo que ni siquiera lo conocía ni tenia referencia del fiscal (Martínez Monterroza) u otras personas mencionadas por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa este martes donde reveló la captura del funcionario.

“No conozco a esos tipos, no he tenido referencia de ellos, no tenemos ninguna investigación penal avanzada, estoy confundido” expresó.

El mandatario, de regreso en Sincelejo, dijo que fue su padre, Omar Quessep Feria, quien denunció al fiscal Oscar Martínez Monterroza y al abogado Larry González Pope por supuestamente solicitarle dinero para favorecer al alcalde en una investigación.

“Un proceso penal en mi contra que nunca ha existido, después en la investigación quedó claro, y fue él la persona que fue objeto de la extorsión” explicó.

Afirmó que nunca tuvo contacto con el fiscal Martínez Monterroza ni con el abogado Larry Gonzales, ambos capturados, y que no solo no los conoce sino que jamás tuvo o buscó la oportunidad de reunirse con ellos.

Dijo que desconoce los detalles de la extorsión, la denuncia y la captura del abogado y el fiscal por lo que se reuniría la noche de este miércoles con su padre para enterarse con más precisión sobre lo ocurrido.

El mandatario aprovecho una rueda de prensa en su despacho sobre el proceso de semaforización de la ciudad para hacer la declaración en la que no admitió preguntas.