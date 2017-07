Alcalde de Sincelejo sorprendido por captura de fiscal que supuestamente exigía dinero para favorecerlo

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, en dialogo con Caracol Radio, se mostró sorprendido y confundido con la noticia de la captura del Fiscal Oscar Martínez Monterroza, por supuestamente exigir cerca de 70 millones de pesos para favorecerlo en una investigación.

El Alcalde dijo que ni siquiera lo conocía ni tenia referencia de él u otras personas mencionadas por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa donde reveló la captura del funcionario.

“No conozco a esos tipos , no he tenido referencia de ellos , no tenemos ninguna investigación penal avanzada, estoy confundido” expresó.