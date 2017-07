Medellín exportará mosquitos que no pueden transmitir dengue, zika o chikungunya

A los productos tradicionales que exporta la región antioqueña como banano y flores, ahora, gracias a los científicos del Programa de Estudio y control de enfermedades tropicales Universidad de Antioquia, PECET y otras instituciones; se suma que desde Medellín se empezará en el corto plazo a exportar mosquitos inoculados con la bacteria wolbachia que impide que estos transmitan enfermedades como dengue, zika o chikungunya.

Así lo anunció el director del PECET e investigador principal del programa Eliminar Dengue ‘Desafío Colombia’, el doctor Iván Darío Vélez, quien explicó que tras 16 meses de pruebas piloto en el municipio de Bello, ya el 80% de su territorio cuenta con mosquitos de este tipo y ahora el proyecto pasa a Medellín que tendrá un insectario para la producción de los famosos aedes aegypti.

“La idea de nosotros es exportar los mosquitos. Ya tenemos un nuevo insectario en La Aguacatala, vamos a tener la capacidad de producir 10 millones de mosquitos por semana, es decir tenemos la capacidad de exportar los mosquitos a otras ciudades y otros países”, informó el científico.

Por ello desde el mes de agosto se iniciará en tres comunas de Medellín, la liberación de mosquitos inoculados con wolbachia con los que espera combatir los 18.000 caso que presentó la ciudad en 2016.

“Los investigadores de Australia sacaron la bacteria de una mosca de la fruta y pasarsela al aedes aegypti que es el vector de dengue, zika y chikungunya. Observaron que cuando el mosquito tiene no bacteria no permite que estos virus se reproduzcan y no lo pueden transmitir”.

Las comunas Aranjuez, Santa Cruz y Manrique serán las primeras en Medellín donde se liberarán los mosquitos en un proceso que concluirá en julio de 2018.

“Vamos a liberar en todas la casas un promedio de dos o tres mosquitos por vivienda/semana durante 10 o 12 semanas de forma escalonada y las personas no notan el aumento se zancudos”.

Cali sería la primera ciudad de destino de los mosquitos de exportación que producirá Medellín.