Hombre que asesinó a sus hijas e hirió a su esposa es inimputable

Ricardo Enrique González Tovar, el hombre que asesinó a sus dos hijas y apuñaló en 26 ocasiones a su esposa en junio de 2011 podría quedar libre, tras darse la sentencia de segunda instancia. El abogado y médico José Norman Salazar, miembro y directivo del Comité de Ética Médica de Caldas explicó que esto podría ocurrir porque el procesado ha evidenciado que tiene un serio problema mental.

Salazar explicó que González Tovar es una persona inimputable, ya que al momento que comete el delito estaba bajo consecuencias de una enfermedad mental. “Esa es otra vía por donde la persona no va a cursar con prisión, si no que va a tener unas medidas de internamiento periódico o una temporada en centro psiquiátrico y no va a cumplir con la pena de 45 años que en primera instancia se le había impuesto”.

Salazar también resaltó que en el expediente del procesado, de acuerdo con lo expuesto por la defensa, es que el criminal en el momento de los hechos estaba bajo de su condición psiquiátrica y no que después de cometer el delito haya adquirido su desequilibrio mental.

Para concluir el médico y abogado explicó que ante la justicia colombiana este hombre procesado por asesinar a sus propias hijas e intentar hacer lo mismo con su esposa “no es tributable de una pena de prisión”.

Los hechos en los que Ricardo Enrique asesinó a sus dos pequeñas se remontan al 21 de junio de 2011. Tras una discusión acalorada con su esposa por un tema de divorcio, decidió coger un cuchillo y acabar con la vida de Luz Estella Forero, su conyugue. Las dos hijas de la pareja intervinieron para defender a su madre pero resultaron heridas de gravedad. Una murió instantáneamente y la otra en un centro hospitalario. Su esposa que recibió 26 puñaladas estuvo dos semanas grave en el centro médico.

En esa oportunidad Ricardo Enrique también intentó quitarse la vida, minutos después de acabar con la vida de sus hijas.

Actualmente el asesino está en libertad. Un juez de La Dorada le concedió el beneficio, ya que van más de dos años sin que un magistrado de Manizales dicte sentencia de segunda instancia que confirme o revoque la condena de primera instancia de 45 años y 8 meses.

Pese a que está libre, permanece recluido en la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de La Paz en Bogotá, debido a su complejo estado de salud física y mental.

Los hermanos de Luz Estella cuestionaron por quién va a garantizar los derechos de su familiar como víctima. Temen que Ricardo Enrique al salir del centro hospitalario pueda atacarla y asesinarla.

Como tíos de las dos pequeñas muertas, cuestionaron sobre quién va a garantizar que se haga justicia sobre el hecho que las llevó a la muerte a manos de su padre.

En Manizales la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de la Mujer emitieron un par de solicitudes ante la judicatura para que este proceso tenga celeridad y se le evite mas daño moral y psicologico, ya que Luz Estella teme por su vida. Sumado a esto exigen respeto por las víctimas.