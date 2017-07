Paro en Venezuela genero disminución de personas cruzando la frontera

La convocatoria al paro cívico promovido por la oposición en Venezuela y que comenzó este miércoles desde las 7 de la mañana en Colombia, ha generado una disminución de las personas que ingresan al área metropolitana de Cúcuta buscando productos y alimentos para llevar al vecino país.

Contrario al panorama que se tuvo el día martes en donde un promedio de 26 mil ciudadanos salieron de Venezuela buscando emigrar a otros países, este miércoles el flujo de viajeros se redijo en más de un 80% por las fuertes protestas que se han comenzado a sentir especialmente en el estado Táchira.

Esperanza Sánchez quien llego con sus dos hijas al puente internacional Simón Bolívar, le dijo a Caracol Radio que las vías desde San Cristóbal ya han comenzado a ser bloqueadas por que la mayoría de los habitantes han acatado el llamado a este paro nacional durante 48 horas.

“Yo vengo hasta acá para enviar a mis hijas que viajan para Ecuador, no quiero que ellas al ser menores de edad este allí en mi país corriendo peligro y temiendo por sus vidas, ellas se van pero yo me regreso a seguir luchando por Venezuela, acataremos todos este paro cívico y tendremos que paralizar todo el país para que el gobierno entienda que no queremos esa constituyente” dijo la ciudadana.

A pesar de haber disminuido la afluencia de venezolanos muchos continúan arribando a Cúcuta para tratamientos médicos, compra de alimentos y personas que trabajan y estudian en esta región.