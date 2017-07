[Video] Por falla de energía, menores de La Boquilla tienen que recibir clases en la playa

Varios niños de las instituciones educativas "Una luz de Esperanza" y "Fundación La Vecina" del corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, tienen que dar sus clases en la playa, ya que hace seis días no tienen fluido eléctrico.

Según le contaron los habitantes del sector Bogotá de La Boquilla a Caracol Radio, desde el jueves pasado no tienen fluido eléctrico en toda la zona, lo cual ha afectado a residentes, comerciantes y los niños estudiantes.

"Aquí la gente está al día con la energía, las tiendas, las viviendas, y los colegios están al día, a pesar de que son costos muy altos. Los niños no están dando sus clases de la menor manera, no hay luz, hay mucho calor. Si no nos solucionan este problema, vamos a tener que bloquear la Vía al mar", señaló Milena Herrera, de la junta de padres de familia de La Vecina.

"Inviertan en calidad y pagamos con gusto, pero como es que nos brindan un servicio tan malo y tan caro. Y estamos esperando a Electricaribe desde el jueves, y no nos han arreglado el problema", concluyó Herrera.

Los menores han tenido que trasladarse a la calle y a la playa, para poder seguir recibiendo sus clases, dada la imposibilidad de hacerlo en los salones por la falta de fluido.