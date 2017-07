Así recuerdan al Joe Arroyo su exesposa Gloria y su hija Johanna

Gloria Godín vivió diez años con Álvaro José “El Joe” Arroyo. Se conocieron y se enamoraron a los catorce años, y la música los separó a los diecisiete, cuando Joe viajó a Medellín con Fruko y sus tesos. Pero a su regreso, volvieron a encontrarse, y tuvieron a Johanna, “la Joa”, que hoy tiene 36 años.

“Cuando Joe regresó, ya yo estaba embarazada de mi hijo mayor, y ahí nace mi canción, La Guarapera porque me encontró barrigona”, cuenta gloria. “Tiene el vientre tan crecido que ya no cabe en su pollera”, dice la canción del Joe.

“Pero a pesar de eso, volvimos a seguir nuestros amores y él dijo que mi hijo iba a ser como suyo. Y después de unas fiestas de Sincelejo, tuvimos a Johanna”, sostiene.

Johanna también recuerda su canción, Catalina del mar. “A mí me cambiaron el nombre, yo me llamaba Catalina del mar, porque no le gustaba a mi abuela, y por eso me pusieron Johanna y me dicen La Joa”, relata mientras carga a Yael, de un año, quien es el vivo retrato de su abuelo Joe.

Gloria afirma que la única herencia que tienen de Álvaro José son Johanna, Yael y las fotos, pues nunca les han dado lo que según ellos, les corresponde.

“Ha habido mucha dificultad legal, que no ha dejado avanzar el proceso, por eso jamás hemos recibido regalías. Tenemos un proceso en el juzgado quinto de familia de Barranquilla, pero el proceso no avanza”, afirma Godín.

Ambas recuerdan el 21 de junio de 2010, una de las últimas presentaciones de Joe en Cartagena, en el Country Club. Allí, Gloria se le acercó y le pidió que visitara un médico, pues lo veía mal de salud.

“Me subí a la tarima, y percibí que estaba enferma. Le dije “negro tienes las manos hinchadas, ¿por qué no vas al médico y te haces ver? Negrito prométeme que vas a ir al doctor", y él me respondió “Ya vienes tú con tu enzorre”. A mí no se me olvida ese momento, porque él era así. A él le quedó sonando lo que le dije, y fue al médico, y se dieron cuenta de todos sus problemas”, relata, en medio de lágrimas.

En Cartagena, habrá homenajes durante el 26 y 27 de julio en memoria del Joe, que murió el 26 de julio de 2011. En su barrio, Nariño, habrá una toma musical para entonar las canciones más populares del Joe, y que el músico las escuche hasta el cielo.