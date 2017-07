Educadores anuncian nuevas movilizaciones en Bogotá

Con la intención de lograr un acuerdo en el que se cumpla la duración en los contratos de los educadores, varios profesores se dieron cita en la Secretaría de Educación del Distrito para exigir la permanencia de quienes según ellos, están siendo despedidos de su trabajo antes de tiempo.

El director de la Asociación Distrital de Educadores, William Agudelo afirmó que pese a los esfuerzos de los maestros por recuperar el tiempo perdido durante el paro, la Secretaría no quiere cumplir y aunque la intención no es paralizar nuevamente las actividades escolares, no se descarta la posibilidad de un nuevo paro.

Dentro de los temas que más disgustan a los profesores están las sanciones presentadas a algunos de ellos, los descuentos en sus salarios y las amenazas frente a la terminación de contrataos antes de lo establecido.