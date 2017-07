Concejal herido de La Tebaida si tenía amenazas, según familiares

Precisamente Diego Quintero, hijo del concejal tebaidense Salvador Quintero, quien permanece en la UCI de la clínica Central del Quindío fue el que dijo que aunque su padre no se metía con nadie ni tenía problemas, si había mencionado de manera leve haber sido objeto de intimidaciones, a las que no le prestó la atención del caso, para no preocupar a su familia y porque nunca pensó que fueran a pasar a mayores... es por eso que Diego Quintero le pide a las autoridades llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre este caso que hoy tiene consternados a los habitantes de La Tebaida.

