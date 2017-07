No paran quejas y denuncias por mala prestación del servicio de salud de las EPS en Armenia

En Armenia; desesperados están los padres de un niño de 17 meses de nacido que requiere un traslado a una clínica de cuarto nivel y la EPS Cafesalud no da la autorización.

En Armenia una paciente con cáncer clama a la EPS Sanitas, para que autorice las quimioterapias que desde hace dos meses está esperando.

Es el caso de Paola Andrea Giraldo de 39 años de edad quien padece de cáncer en una pierna y aunque la EPS en otras ocasiones ya le ha autorizado parte de su tratamiento, en esta oportunidad la paciente completa dos meses esperando una autorización, por lo que su prima Gloria Restrepo Giraldo pide que atiendan a su ser querido, pues los dolores no los aguanta.

Sobre este caso, los familiares de la paciente esperan que la EPS se compadezca y evite un desenlace cruel.

Pacientes con cáncer en el Quindío sostienen que la crisis de la salud se convirtió en su sentencia de muerte, debido a las demoras en los tratamientos.

Y es que de acuerdo con la directora de la fundación Lazo Rosa Julieth Tejada, no hacer los diagnósticos a tiempo o no tener oportunidades en la atención, son los factores que más agudizan la salud de los pacientes con cáncer... situaciones que se han incrementado como resultado de las deudas de las EPS con las clínicas y hospitales del Quindío y aunque ante este panorama no se ven soluciones puntuales claras... la superintendencia de salud ha venido colaborando al respecto.