Ante el cierre de las canchas de la UTP ya hay planes de contingencia

La Universidad Tecnológica de Pereira tiene listo el plan de contingencia para quienes utilizaban las canchas múltiples en donde se construirán las nuevas piscinas del alma mater, teniendo en cuenta que ya se ubicó el cerramiento para iniciar la obra.

El director de planeación de la UTP, Francisco Uribe aseguró que el plan de contingencia integral dispuso las canchas sintéticas y el coliseo de La Julita para quienes constantemente practicaban deportes en donde quedarán las piscinas.

Aseguró que no se afectarán las prácticas deportivas, "los coordinadores de deportes estarán coordinando con los estudiantes para que no haya ninguna afectación en la práctica de sus deportes. Toda la zona de la cancha de fútbol y la pista atlética va a poder seguirse utilizando, aunque se van a generar unos aislamientos de la obra de piscinas que ya empezó, pero no habrá ninguna restricción del uso de ese escenario", indicó.

Confirmó que no se restringirá el acceso de los visitantes a estos sectores dispuestos para reemplazar las canchas múltiples.