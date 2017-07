Hoy habrá plantón de los maestros que reclaman por incumplimiento de pactos

Según informó Diego María Osorio, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, el magisterio ya se cansó de tantas promesas incumplidas y en esta ocasión ya no esperarán más tiempo para que en Risaralda les paguen el retroactivo del incremento del salario correspondiente a los cinco primeros meses del año, por tal razón llevarán a cabo un plantón a las 10 de la mañana.

"Lamentablemente en este momento no se han hechos efectivos los retroactivos, hay disculpas e informes de la Secretaría que nos manifiesta que la plata está pero tienen dificultades con la elaboración de la nómina y el pago de los parafiscales y aunque el Ministerio de Educación les dice que paguen y después arreglen lo administrativo, no entendemos cómo las administraciones cuando se trata de acciones contra el magisterio ahí si tienen en cuenta lo que dice el Ministerio, pero cuando es para solucionar problemas no lo tienen en cuenta", indicó Osorio.

Ante esta situación, la secretaría de educación de Risaralda, Liliana María Sánchez, indicó que el presupuesto para cancelar el retroactivo ya fue aprobado por el Ministerio y está en manos de las secretarías, sin embargo como la liquidación se hace manual ha sido demorado el trámite, pues en el departamento son más de 2900 docentes.

Finalmente el presidente del sindicato manifestó que los educadores estarán dispuestos a seguir realizando marchas y plantones hasta que se cumpla con todos los acuerdos firmados en el anterior paro del magisterio.