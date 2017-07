Gobierno de Antioquia ofrece seguridad a desmovilizados de las Farc

Ante las denuncias del asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, sobre las amenazas de muerte y los asesinatos a miembros de las Farc, a través de Caracol Radio, la secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, explicó que se mantienen los esquemas de seguridad en las zonas veredales y los desplazamientos coordinados con la comisión tripartita.

La secretaria de gobierno explicó que en Antioquia no hay ningún reporte de incidentes con miembros de las Farc, pero advirtió que en el Consejo de Seguridad de hoy se analizará y se ofrecerá todos los esquemas necesarios.

“No hemos sido informado al respecto sobre asesinatos de miembros de las Farc, ahora en el Consejo de Seguridad nos informaran, pero ya me dieron un reporte muy temprano y no tengo reportes. Nosotros seguimos en todas las zonas de tránsito seguridad de la Policía y el Ejército Nacional, tanto para seguridad como para convivencia, allá están la Policía de Carabinero, además de los vicealcaldes de seguridad con los cuerpos de paz que ya iniciaron. Hasta ahora no tengo ningún incidente reportado a la Secretaría de Gobierno”, admitió la secretaria Ramírez Vélez.

Explicó que todos los desplazamientos de miembros de las Farc son coordinados por la comisión tripartita que de inmediato asigna a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección para los miembros de este grupo.

“Las salida de ellos se coordina con la comisión tripartita regional y van con su grupo de seguridad autónomo para darles el cuidado”, concluyó la señora Ramírez Vélez en declaraciones a Caracol Radio.