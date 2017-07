Restringen cuatro meses zona donde se presentó brote de aftosa

Durante cuatro meses habrá restricción en la zona rural de Cúcuta donde se produjo el brote de fiebre aftosa y que provocó el sacrificio de 117 reses.

El secretario de seguridad ciudadana Mauricio Franco dijo que “junto con la policía metropolitana y el goes rural se acordó que de esa zona demarcada no va a salir personal que no esté fumigado ni vehículos ni nada, es una zona de aislamiento se prohíbe el transporte de bovinos, derivados para mantener la vigilancia”.

Dijo el funcionario que “junto a esta medidas habrán puestos de control en todos los sitios vecinos a la zona, para evitar que estos focos detectados no se propaguen”.

El señor Franco llamó la atención a la ciudadanía en general para que denuncien oportunamente casos de contrabando de carne y alimentos por la zona de frontera como también para que informen casos de riesgo sanitario.

“Lo más importante es acatar las recomendaciones que viene entregando el Ica y las autoridades y contribuir a frenar este contagio que causa un grave impacto económico, sanitaria y social a la región” dijo el secretario de seguridad ciudadana.