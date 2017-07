Venezolanos buscan ayuda en Suramérica

Con sus núcleos familiares desintegrados, sin recursos, tristes, solos, desesperados, con pocas pertenencias, vendiendo todo a su paso para salir de Venezuela así llegan los ciudadanos de ese país a la zona de frontera colombiana.

Ellos todos hablan de la necesidad de un mejor bienestar para sus hijos de buscar seguridad, aliento y bienestar, eso es lo que anhelan después de cuatro meses de violencia que ha cobrado 103 vidas.

Esperanza es una de esas mujeres que llegó a trazar su nuevo destino, sale de Venezuela rumbo a Guayaquil y advierte “salí sin nada, dejando a mis padres, un hijo y con solo lo que llevó puesto, pero no aguanto más, en Venezuela es la locura, y ahora más cuando ya se acerca la constituyente”.

Carlos es otro, hace fila en la zona de Migración y dice “es ahora o nunca, ya la violencia nos ha quitado a nuestros hermanos venezolanos, van hacer más y ya no hay nada que hacer allí, por todo te matan”.

Felipe, un venezolano con lágrimas en los ojos asegura que “me duele mi país, a medida que pasan los años esto se ha puesto más duro. Esta semana se siente la represión al interior del país, acá no tanto, pero no hay comida no hay medicinas. Ahora están cobrando impuesto para sellar y esto cada día es más duro”.

Mañana se inicia un paro cívico de cuarenta y ocho horas en Venezuela que hace presagiar la peor teniendo en cuenta la represión que se siente en las calles por la confrontación entre gobierno, oposición, civiles, colectivos y grupos armados.