Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 25 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al parecer por atracarlo fue herido el coordinador de redepaz en el Quindío; John Jairo Salinas que recibió dos heridas con arma blanca en el pecho; hechos que se presentaron en el sector del barrio Guaduales del municipio de Calarcá; el líder social ya fue dado de alta del hospital la misericordia de Calarcá donde fue atendido

Cesar Arias integrante de la mesa departamental de paz pidió a las autoridades que se investigue este ataque ya que consideran que la hipótesis del atraco debe esclarecerse teniendo en cuenta las amenazas que varios líderes de derechos y humanos y víctimas tienen en el departamento

Hoy la defensoría del pueblo realizará todo la ruta de atención a John Jairo Salinas coordinador de redepaz en el Quindío.

Nuevamente fue aplazada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Mariluz Camacho Torrente; Yenni Marcela Moreno Vargas y Héctor Brayan Arcila Solarte investigados por el homicidio del prestamista Arbey Muñoz Bernal de 59 años de edad; en esta oportunidad la diligencia judicial no se llevó a cabo porque el fiscal del caso estaba ocupado en otra diligencia judicial.

Los familiares aunque no los dejaron ingresar a la audiencia programada para ayer en la tarde en la sala de audiencia número 1 del palacio de justicia; rechazaron que nuevamente esta diligencia judicial se haya aplazado para el 15 de agosto.

Como John Alejandro Aponte Calderón de 58 años de edad fue identificado el hombre que suicidó en el barrio Las Brisas de Armenia; hay preocupación porque este año ya son 34 personas que deciden acabar con su vida en el departamento del Quindío.

En Armenia; desesperados están los padres de un niño de 17 meses de nacido que requiere un traslado a una clínica de cuarto nivel y la EPS Cafesalud no da la autorización.

Pacientes con cáncer en el Quindío sostienen que la crisis de la salud se convirtió en su sentencia de muerte, debido a las demoras en los tratamientos.

Y es que de acuerdo con la directora de la fundación Lazo Rosa Julieth Tejada, no hacer los diagnósticos a tiempo o no tener oportunidades en la atención, son los factores que más agudizan la salud de los pacientes con cáncer... situaciones que se han incrementado como resultado de las deudas de las EPS con las clínicas y hospitales del Quindío y aunque ante este panorama no se ven soluciones puntuales claras... la superintendencia de salud ha venido colaborando al respecto.

Planeación municipal asegura que el POT si protege el Paisaje Cultural Cafetero

Tras el reciente informe publicado por la revista semana titulado ‘El escándalo de los POT mágicos’ en el que de manera muy breve relaciona a Armenia cuando dice: “Incluso se destruyen las fuentes hídricas como en Armenia, cuyo paisaje cafetero es patrimonio de la humanidad, y en donde se están levantado edificios en las rondas de los ríos y quebradas”...

El secretario de planeación Carlos Alberto Mendoza quien explicó que los lotes de la avenida centenario en los que se han levantado edificios, si bien son zonas de protección ambiental, pero dichos lotes son de privados, por lo que allí se debe crear una norma que no existe, para que los privados paguen una especie de compensación, y así no se pierda el paisaje cultural cafetero.

El funcionario aclaró que aunque en la actualidad se viene revisando el POT, no quiere decir que se estén ajustando terrenos o se esté cambiando la destinación de la clasificación del uso del suelo y no se va a modificar el perímetro urbano.

El coordinador de la mesa ciudadana de Salento, Jorge Hernán Palacio dijo que más allá del tema político entre Empresas Públicas del Quindío, la gobernación y el plan departamental de aguas es necesario que se revisen las inversiones que no se han hecho en los municipios, así lo manifestó durante la realización del cabildo abierto en la asamblea departamental

Señaló por ejemplo que ninguna de las plantas de tratamiento de agua funciona correctamente en los municipios del departamento eso sin contar los problemas de abastecimiento en la zona rural y las tarifas, por eso señaló que si bien los entes de control deben investigar lo denunciado, también se debe fijar en la prestación del servicio.

En alerta amarilla permanecen los organismos de socorro en el Quindío, como consecuencia de las altas temperaturas y las probabilidades de registrar incendios forestales...

Expertos académicos aseguran que el Quindío está en mora de fijar mecanismos de control de riesgo en la pequeña minería.

El comité promotor de la revocatoria contra el gobernador del Quindío pidió una prórroga a la Registraduría, tras no cumplir la meta de firmas recogidas; ahora será el consejo nacional electoral el encargado de resolver esta solicitud.

Y es que la meta era presentar hoy 38.041 firmas de las cuales se recolectaron en todo el departamento 31.500 para poder avanzar con el proceso de revocatoria, por eso se le va a pedir más tiempo a la registraduría para cumplir el objetivo, pues según el representante del Comité promotor de la iniciativa Carlos Arturo López, no hubo igualdad

A propósito de este tema, la coordinadora de la MOE en esta región Betty Martínez dijo que desde la conformación de la constitución política de Colombia en 1991 a la fecha se han presentado 269 propuestas de revocatoria, de las cuales 117 se han adelantado o se vienen adelantando este año... lo particular del caso es que en 26 años, ninguna propuesta de revocatoria ha calado.

La alcaldía de Armenia dará tres meses de gracia a los vendedores ambulantes que serán reubicados en el centro comercial del café, mientras se instalan en el lugar...

En Deportes; la bolichera quindiana Clara Juliana Guerrero en compañía de Rocío Restrepo fueron elegidas como las atletas del día de ayer en el marco de los campeonatos mundiales de Bolos que se llevan a cabo en Polonia.

En Deportes, 22 bicicrosistas del Quindío hacen parte de la delegación de Colombia que desde mañana miércoles 26 de julio competirán en las diferentes categorías en el campeonato mundial de BMX en Rock Hill en Carolina del Sur en Estados Unidos.