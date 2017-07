Tres meses de gracia tendrán los vendedores reubicados en el CC del café

Aunque algunos líderes de los vendedores ambulantes pedían condonación total de las deudas que traen de épocas anteriores relacionadas con el no pago de administración del centro comercial y otros pedían un año de gracia, el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, al respecto dijo que luego de realizar un análisis detallado, se pudo fijó un periodo de gracia para los vendedores informales de 90 días, esto, pues al parecer las normas no permiten exceder más tiempo sobre el particular.

