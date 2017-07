Nació el hijo del fallecido jugador del Chapecoense Tiago da Rocha Vieira

Ocho meses después de la tragedia del Chapecoense, al estrellarse el avión de LaMia, nació el hijo de Tiago da Rocha Vieira, jugador del Atlético Chapecoense, fallecido en ese siniestro cuando el avión se quedó sin combustible y cayó contra Cerro Gordo, en La Unión, cerca del aeropuerto José María Córdova, oriente de Antioquia.

El futbolista se enteró que iba a ser padre, minutos antes del viaje que el club brasilero cumplía para disputar la final ida de la Copa Suramericana en Medellín contra Atlético Nacional, pero que nunca se jugó por el accidente en la noche del 28 de noviembre del 2016.

Esta historia fue una de las más conmovedoras porque circuló por internet un video cuando Thiaguinho recibió la noticia de que su esposa Graziele estaba embarazada, celebrando con gritos y abrazos con sus compañeros de equipo.

Tiago da Rocha, el niño que lleva el mismo nombre de su padre, nació el pasado 19 de julio y su madre compartió una foto de los dos junta a una fotografía de su padre y el mensaje:

"Me siento como una amada que hace bien el corazón de la familia cuando la gente se divierten en una gran amor como una brisa de la mañana como tú. Presente enviado por mi Señor. Te has encontrado como un diluvio de mi amor arrancando de mi amor en mi vida no hay lugar en mi lista de cicatriz marcado como cenas lindas que no hay tiempo. . "Meu filho, e entonces tú has llegado, como es bueno sentir tu rostro, sentir un pedacito de tu papa junto conmigo, que emoción mi hijo, Mamá te ama más que todo, y tengo certeza de que tu padre estuvo, no hay comentarios para esta foto. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! # 19dejulho #Diaprecioso #Meuprincipechegou #Pedacinhodopapai #Minhavida # GratidãoaDeus”