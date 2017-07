Carlos Vives pide apoyo y solidaridad con los venezolanos

El cantante colombiano Carlos Vives se sumó a las voces que reclaman toda la solidaridad para el pueblo venezolano.

Durante su presentación en la ciudad de Cúcuta en el marco de las ferias y fiestas de esa zona fronteriza, agradeció a los colombianos y en especial a los habitantes de la frontera su apoyo incondicional para los vecinos, que sufren desde hace varios años una violencia política que se ha agudizado a medida que pasan los días y frente a la confrontación que mantiene el gobierno con la oposición.

“En mis giras inicialmente por la forma como hablaba la gente pensaba que mi acento era venezolano, y me decían ¡Carlos tu eres veneco!, y siempre me sentí orgulloso y contento de que me relacionaran con esa tierra, con Venezuela a quienes los colombianos llevamos en el corazón” dijo el samario.

Expresó además en su presentación que agradece a Cúcuta todo el acompañamiento que ha hecho a los ciudadanos venezolanos que llegan a esta zona y dijo:¡Gracias por todo el apoyo a ellos!

El cantante celebró la presencia de los venezolanos en su concierto y dijo que los dos pueblos Colombia y Venezuela siempre serán hermanos pese a las diferencias políticas.