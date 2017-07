Fiscalía advierte que no permitirá que condenados abusen de casa por cárcel en Cartagena

Durante la inauguración de un nuevo punto de atención en Turbaco, Bolívar, el Fiscal General Nestor Martínez, habló de la cantidad de condenados o acusados que disfrutan del beneficio de casa por cárcel en Cartagena y el departamento de Bolívar.

Según cifras entregadas por la alcaldía de la ciudad, hay más de 2.000 personas con ese beneficio, y hay indicios de que casi la mitad de ellos, no cuenta con ningún tipo de vigilancia del INPEC.

"Sobre ese tema la Fiscalía ha venido haciendo un seguimiento y puedo decirles que no lo vamos a permitir, no podemos acolitar que el beneficio de la casa por cárcel para el indiciado, acusado o condenado sea el modelo de un régimen de impunidad e inmunidad que la ley no tolera", dijo.

Agregó que "tenemos ya establecidos unos casos en donde el INPEC ni una sola vez al semestre hace visitas domiciliarias para establecer si los penados se encuentran allí. Esos casos en definitiva se van a acabar en Bolívar por acción de la justicia".