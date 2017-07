A punta de recolecta sepultan a la niña Yasmin en Bucaramanga

Jenny Paola Rivera, tía de la niña de ocho años, dijo que cuando fueron a reclamar el subsidio para el sepelio, les manifestaron que no tenían derecho, ya que medicina legal, señaló que la muerte de la menor presuntamente fue por una avalancha.

Expresó que al no concluir que el deceso de la menor, si fue porque una corriente súbita de una quebrada en el barrio Betania, al Norte de Bucaramanga, la arrastró, luego de un fuerte aguacero, se privó que Yasmin de ocho años tuviera un entierro digno.

Este hecho llevó a que el municipio no respondiera por los gastos fúnebres de la niña

Ante esta situación la familia de la menor, tuvo que llamar a la solidaridad de los bumangueses para poder conseguir 2 millones 300 mil pesos.

El dinero fue conseguido en su gran mayoría por el gremio de taxistas de Bucaramanga, que se solidarizó con esta tragedia.

Una vez que se juntó el dinero, la funeraria permitió el sepelio de la menor que se realizó en el Cementerio Central de Bucaramanga.