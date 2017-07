Gremio de anestesiólogos en Tunja en cese por incumplimientos de Esimed y Cafesalud

Ante una serie de incumplimientos denunciados por parte del grupo de anestesiólogos de la Clínica ESIMED de la ciudad de Tunja en el departamento de Boyacá, se declaró desde el gremio que han iniciado una asamblea permanente al incurrir en el incumplimiento del pago de salarios que ya completan cuatro meses y una retención que señalan ilegal del 10%, correspondiente a glosas del mes de abril de 2017.

Ante esta situación, han indicado que solamente se prestará el servicio para urgencias vitales y no asistirán a sesiones programadas de cirugías ni a las atenciones en consulta externa. “Como es de público conocimiento, tanto Esimed como Cafesalud, están en funciones hasta el primero de agosto por el ingreso de Medimás y Prestasalud al hacerse cargo de la empresa. Ninguna de las dos se hará cargo de las deudas de las dos entidades salientes correspondientes a todos los especialistas. Son cuatro meses los que completan sin pagar nuestros salarios y al contactar al gerente de la clínica en Tunja, no nos da respuesta oportuna, asegurando que no sabe cuándo, ni quién, ni cómo se les cancelará las deudas, indicando que desconoce las políticas de Esimed”, aseguró Fernando Suárez, anestesiólogo y Presidente del Colegio Médico Regional de Boyacá, miembro de la Federación Médica Colombiana.

Agregó que esta situación se presenta en la IPS de Tunja, teniendo en cuenta que hace un par de semanas se cerraron las sedes de Sogamoso y Duitama de Esimed. “Cerraron sin decirle a nadie esas dos sedes y los pacientes están descubiertos sin los servicios de Cafesalud”. Agregó el líder de anestesiólogos en Boyacá.

La crisis en Cafesalud a nivel nacional no deja a ninguna región por fuera y desde Boyacá, son varios los sectores los que se suman a las protestas y se prevé que además de los anestesiólogos de la entidad, sean agregados también ortopedistas y cirujanos, lo cual generará un bloqueo para los pacientes, que al igual que los miembros del equipo médico, no tienen culpa, pero sí afectaría notoriamente las rutinas en el centro de salud.

“Queremos con esta asamblea permanente, entablar una comunicación asertiva, en pro de solucionar este inconveniente para no traumatizar los servicios de salud en Boyacá”. Concluyó Suárez.