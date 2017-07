Falta de vacunación por fiebre aftosa, pone en alerta a sectores ganaderos de Boyacá

De acuerdo con algunos señalamientos realizados desde el municipio de Nobsa en Boyacá, hay una crisis económica en el sector ganadero de varias localidades del departamento tras indicar unas presuntas irregularidades en el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa realizado en días pasados.

Se aseguró que el equipo de vacunación dejó de aplicar las vacunas en algunas fincas indicando que se haría una posterior sesión en municipios como Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Jericó, Socha y otros sectores.

“Es preocupante las cifras de vacunación de fiebre aftosa realizado en el primer ciclo de 2017 por el ente encargado de carne y leche, ya que la entidad no cuenta con una plataforma habilitada, los productores en el caso en que se pierda un recibo de vacunación, no tiene dónde pedir una copia, y el llamado es para la secretaría de agricultura departamental para que verifique lo sucedido como primer ente de control realizando un seguimiento a través de la subdirección pecuaria y al ICA como entidad sanitaria para poder saber qué es lo que sucede, ya que hay municipios como Firavitoba, Socha, Monguí, Sogamoso, Santa Rosa, Jericó y Guacamayas donde los productores manifiestan una preocupación porque no hubo vacunación en su totalidad”, aseguró el concejal de Nobsa y médico veterinario Jaime Andrés Gómez.

La serie de problemáticas luego de la alarma nacional de las últimas semanas provocó que sea dispendiosa para los ganaderos la movilización de los animales y toda una serie de procedimientos tanto de ejecución de labores como bancarias y financieras lo cual ha provocado que se encuentren pérdidas económicas.

Mientras tanto, desde la secretaría de Fomento Agropecuario del departamento de Boyacá se indicó que se están llevando a cabo los procedimientos indicados desde el Ministerio de Agricultura mientras que los denunciantes aseguran que ha existido una serie de fallas por parte del ICA en el proceso de control de la fiebre aftosa en el departamento de Boyacá, asegurando que unos 18 predios no fueron tenidos en cuenta para la vacunación que era el primer paso para el control de esta enfermedad en los animales.

Mientras tanto se confirmó que aún queda un ciclo para la vacunación en una decena de municipios de Boyacá y se pidió a los ganaderos que no se alarmen, puesto que en esa zona del país, la fiebre aftosa no ha presentado brotes y los controles en puntos de acceso están funcionando de manera correcta con los procedimientos necesarios.