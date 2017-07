Urrao, tierra de Rigoberto Urán vibró con el subcampeonato en el Tour de Francia

Minuto a minuto los más de 38 mil habitantes de Urrao, Suroeste de Antioquia vivieron la penúltima etapa del Tour de Francia, en donde el ciclista Rigoberto Urán, se convirtió en virtual subcampeón.

“Es una grata noticia saber que quedo en el segundo lugar, en el municipio si se vio de una manera alegre, se dispuso de una pantalla gigante con sonido en el parque principal donde había demasiada gente viendo la carrera. Aunque teníamos las esperanzas y creíamos que el segundo lugar estaba listo, pero que se valía soñar y que soñábamos con que pudiéramos ser campeones del Tour, peor ese segundo es histórico no es solamente para Urrao sino para Antioquia y Colombia”, manifestó en diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Urrao, Herbert Henry Holguín Díaz.

El mandatario local afirmó que fue una fiesta cuando se definió el subcampeonato: “una excelente noticia, para una excelente persona como es lo es Rigo, una persona humilde que viene desde abajo y que enseña a urraeños, antioqueños y colombianos, que los sueños se realizan siempre y cuando se perseveré y siempre cuando haya disciplina”.

El alcalde Holguín Díaz, confirmó que lo invitarán al municipio donde tendrá un recibimiento especial, por enaltecer a Urrao.

“La idea es dejarlo descansar, no he querido comunicarme con él en estos días por el tema de no desconcentrarlo, por dejarlo descansar, pero inmediatamente termine el Tour mañana o le lunes ya descansado me pondré en contacto con él para preparar el recibimiento. No es la primera vez, ya que Rigoberto Urán ya que ha sido subcampeón del Giro en dos ocasiones y en las dos ocasiones se le ha hecho un recibimiento en el municipio de Urrao como corresponde. De todas formas el Tour de Francia, es la carrera icono del ciclismo a nivel mundial y tendremos que hacerle un homenaje mucho más sentido, mucho más multitudinario”, puntualizó.