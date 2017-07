No hubo acuerdo entre mototaxistas y alcaldía de Cartagena

La reunión que se realizó este viernes en el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, entre mototaxistas, gremios de motociclistas y representantes de la alcaldía de Cartagena, fue infructuosa.

Entre las autoridades y los motorizados, no hubo acuerdo en cuanto a las medidas para restringir el parrillero en vías principales de la ciudad, y mejorar la seguridad.

“Nos reunimos con el gremio y les explicamos y socializamos la medida. Les pedimos su apoyo para concertar medidas que mejoren la seguridad de los cartageneros, que trabajemos todos para el mismo lado. Los mototaxistas se pararon de la mesa, amenazaron con continuar haciendo protestas, ellos no entienden una autoridad establecida y siguen desafiándonos. Rechazamos esa actitud, nuestra disposición siempre ha sido negociar y conciliar. Tenemos todas las ofertas que ellos nos han solicitado en salud, en educación, en empleo”, explicó el secretario del Interior, Fernando Niño.

Niño cuestionó que los motorizados sigan amenazando con protestar bloqueando vías e ingresando al centro histórico, donde lo tiene prohibido.

“Nos parece una actitud abusiva e irrespetuosa, donde ellos no ven por el progreso de la ciudad, sino por intereses particulares. La voz de ellos siempre ha sido en represalia en contra de nosotros, y eso es ir en contra de la ciudad. No lo vamos a permitir, y vamos a unirnos con todas las fuerzas para no permitirlo. Quien nos realice este tipo de protestas, realizaremos las inmovilizaciones y capturas a las que haya lugar”, sostuvo el funcionario.

Niño explicó que las restricciones fueron socializadas con los motorizados, y que en los próximos días, cuando concluyan los estudios técnicos, se dará a conocer el decreto para que comience a regir.